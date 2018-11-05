Uyandırılan sürücü ortalığı birbirine kattı

Aracın içinde uyuyakalan adam bir başka sürücü tarafından uyandırılınca uyku sersemi sürmeye çalıştığı aracı ile trafiği karıştırdı. Uyandıran adamı pişman ettiren sürücünün görüntüleri amatör kameraya saniye saniye yansıdı.



PARTNER Turkcell Spor Toto ihalesine katılıyor