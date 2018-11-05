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Uyandırılan sürücü ortalığı birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Aracı çalışır durumdayken uyuyakalan adam, uyandırılınca ufak bir kaza meydana geldi. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Aracın içinde uyuyakalan adam bir başka sürücü tarafından uyandırılınca uyku sersemi sürmeye çalıştığı aracı ile trafiği karıştırdı. Uyandıran adamı pişman ettiren sürücünün görüntüleri amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza sürücü

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