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Uyanık çiftlerin oyununu yakın akrabaları bozuyor! Maaş almak için eşinden boşananlara kötü haber... Tek tek inceleniyor

09.11.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölüm aylığı olarak da bilinen, babası vefat eden bekar kız çocuklarının aldığı maaştan faydalanmak isteyen göstermelik boşananlara yapılan denetimler artırıldı. Antalya'da son 9 ayda 500 ihbar alındı. 122 kişinin inceleme sonucunda boşandığı eşiyle aynı evde oturduğu tespit edildiği için maaşları kesildi. Denetimlerde ihbarı yapanların da çoğunlukla anne ve kardeşlerin olduğu belirlendi.

Uyanık çiftlerin oyununu yakın akrabaları bozuyor! Maaş almak için eşinden boşananlara kötü haber... Tek tek inceleniyor

Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü denetmenleri, ihbar ve araştırma sonucu yaptıkları çalışmada, 122 kişinin muvazaalı (danışıklı) boşandığını belirledi. SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, babadan yetim- ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenleri, genellikle anne ve kardeşlerinin şikayet ettiğini belirterek "9 ayda yaklaşık 500 anlaşmalı boşanma ihbarı aldık" dedi.

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MAAŞLARI KESİLDİ

SGK, hayatını kaybeden babadan yetim- ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını artırdı. SGK İl Müdürlüğü'nde görevli 75 denetmen, ihbar üzerine yaptığı araştırmada, 122 kişinin muvazaalı boşandığını belirledi. 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' kapsamında boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlere bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesildi.

308 İHBAR İNCELENİYOR

SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, vatandaşın 'Alo 170' iletişim merkezi ve CİMER aracılığıyla ya da kuruma gelerek ihbar ve şikayette bulunmasının ardından sosyal güvenlik denetmenlerince il genelinde inceleme yapıldığını söyledi. Ablay, "SGK İl Müdürlüğü olarak kayıt dışı istihdamın önlenmesinin yanı sıra yürüttüğümüz faaliyetlerden önemli bölümünü ihbar ve şikayete bağlı anlaşmalı boşanmaların belirlenmesi oluşturuyor. Genellikle ihbar ve şikayetler yakın aile bireylerinden geliyor. Bu yıl 9 ayda 122 kişinin geliri durduruldu, muvazaalı olduğu tespit edildi. 308 ihbarın incelemesi sürdürülüyor. 9 ayda yaklaşık 500 anlaşmalı boşanma ihbarı aldık" dedi. (DHA)

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