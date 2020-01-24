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Uyanık kargaların balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Tokat’ta Yeşilırmak’taki suyu tutan bendin indirilmesiyle açığa çıkan balıklar uyanık kargalar tarafından tek tek avlandı.Tokat’ta Kanal Tokat Projesi kapsamında yükseltilen Yeşilırmak’taki su seviyesi, bent ve elektrik bakımları için azaltıldı.

Tokat’ta Yeşilırmak’taki suyu tutan bendin indirilmesiyle açığa çıkan balıklar uyanık kargalar tarafından tek tek avlandı.
Tokat’ta Kanal Tokat Projesi kapsamında yükseltilen Yeşilırmak’taki su seviyesi, bent ve elektrik bakımları için azaltıldı. Suyun azalmasıyla birlikte açığa çıkan balıklar ise, soğuk kış günlerinde yiyecek arayan kargaların hedefi oldu. Kargalar minik akıntıların getirdiği balıkları tek tek avlayarak karnını doyurdu. İlginç görüntüler, vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Kargaların balık avına şahit olan ve kendisi de balık avcılığı yapan Mehmet Halil Tekin isimli bir vatandaş, kendisinin de yıllardır balık tutmaya gittiğini ama bu zamana dek kargalar kadar şanslı olmadığını söyledi.

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