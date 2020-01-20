Uyanık taksiciler telefon dolandırıcılarıyla böyle eğlendi

Antalya’nın Kemer ilçesinde kendisini karakolda görevli uzman çavuş olarak tanıtıp kontör ve para isteyen kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan taksi şoförleri oyunu fark edip usta oyunculara taş çıkartan bir performans gösterince, kandırılan taraf kontör avcısı oldu.

“Eşimin hastanede kontörü bitmiş yükleyiver”

Kemer merkezdeki bir taksi durağını arayan bir şahıs, Kemer Devlet Hastanesi önüne eşi için bir araç istedi. Söz konusu yere gidip verilen numarayı arayan taksi şoförü Durmuş Kavuz’a eşinin 10 dakika gecikeceğini söyleyen şahıs, “Bu arada eşimin kontörü kalmamış, yakındaki markete gidip kontör yükleyiver” dedi.

Oyunu anladılar rollerini yaptılar

Kontör oyununu anlayan Durmuş Kavuz hemen durağına dönerek durumu arkadaşlarına anlatınca taleplerin nereye kadar gideceğini anlamak için bu kez kendileri oyun oynamaya başladı. Durak yöneticisi Cihangir Coşkun, kendisini “Mehmet Ali” isminde taksi şoförü gibi tanıtıp, kontör isteyen şahsı aradı ve marketin önüne geldiğini söyledi. Cihangir Coşkun’a, telefonu marketteki görevliye vermesini söyleyen şahıs, bu kez market görevlisi gibi davranan diğer taksiciye iki adet telefon numarası verdi ve her birine 50’şer TL’lik kontör yüklemesini istedi.