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  4. Uyanık taksiciler telefon dolandırıcılarıyla böyle eğlendi

Uyanık taksiciler telefon dolandırıcılarıyla böyle eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde kendisini karakolda görevli uzman çavuş olarak tanıtıp kontör ve para isteyen kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan taksi şoförleri oyunu fark edip usta oyunculara taş çıkartan bir performans gösterince, kandırılan taraf kontör avcısı oldu.“Eşimin hastanede kontörü bitmiş yükleyiver”Kemer merkezdeki bir taksi durağını arayan bir şahıs, Kemer Devlet Hastanesi önüne eşi için bir araç istedi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde kendisini karakolda görevli uzman çavuş olarak tanıtıp kontör ve para isteyen kişinin telefon dolandırıcısı olduğunu anlayan taksi şoförleri oyunu fark edip usta oyunculara taş çıkartan bir performans gösterince, kandırılan taraf kontör avcısı oldu.

“Eşimin hastanede kontörü bitmiş yükleyiver”
Kemer merkezdeki bir taksi durağını arayan bir şahıs, Kemer Devlet Hastanesi önüne eşi için bir araç istedi. Söz konusu yere gidip verilen numarayı arayan taksi şoförü Durmuş Kavuz’a eşinin 10 dakika gecikeceğini söyleyen şahıs, “Bu arada eşimin kontörü kalmamış, yakındaki markete gidip kontör yükleyiver” dedi.

Oyunu anladılar rollerini yaptılar
Kontör oyununu anlayan Durmuş Kavuz hemen durağına dönerek durumu arkadaşlarına anlatınca taleplerin nereye kadar gideceğini anlamak için bu kez kendileri oyun oynamaya başladı. Durak yöneticisi Cihangir Coşkun, kendisini “Mehmet Ali” isminde taksi şoförü gibi tanıtıp, kontör isteyen şahsı aradı ve marketin önüne geldiğini söyledi. Cihangir Coşkun’a, telefonu marketteki görevliye vermesini söyleyen şahıs, bu kez market görevlisi gibi davranan diğer taksiciye iki adet telefon numarası verdi ve her birine 50’şer TL’lik kontör yüklemesini istedi.

“Kimliğini markete rehin ver kontörü öde”
Telefonu tekrar alan durak yöneticisi kontörlerin yüklenmekte olduğunu söyleyince şahıs bu kez bir talepte daha bulunarak, “Bizim kart iptal olmuş acaba siz kasaya 100 TL’yi verebilir misiniz? Eşim acilin önüne çıkmış. Size parayı verecek” dedi. Durak yöneticisi işe yeni çıktığını, üzerinde ancak 10-15 TL bulunduğunu söyleyince tekrar market görevlisini isteyen şahıs, taksicinin 100 TL karşılığında kimliğini markete rehin bırakması teklifinde bulundu. Market görevlisi rolünü oynayan taksici ise “Kimlik olmaz, ama telefonunu bırakırsa olur. Tanıdığımız taksici arkadaşlar” dedi. Tekrar durak yöneticisiyle konuşan şahıs, “Ağabey, tamam sen hallet hastaneye geç yengen acilin önünde size parayı verecek, siz de markete ödersiniz” dedi. Durak yöneticisi “Tamam” diyerek telefonu kapattı.

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