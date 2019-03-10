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Uyanıklığın böylesi! Görüntüler sonrası gerçek ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2019 04:40 | Son Güncelleme

Irak’ın Basra kentinde genç bir kız herkesin gözü önünde kendini bir otomobilin önüne attı. Yapılan incelemede genç kızın şoföre şantaj yapıp para almak için böyle bir yöntemi seçtiği ortaya çıktı.

Uyanıklığın böylesi! Görüntüler sonrası gerçek ortaya çıktı!

Olay, Irak’ın Basra kentinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir otomobilin üstüne atlayan genç bir kız yaralı taklidi yaptı. Numara yapan genç kız Basra Hastanesine kaldırılırken şoförden şikayetçi oldu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay bir anda başka bir boyuta taşındı.

Polisin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucunda kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin üzerine genç kızın atladığı ortaya çıktı.

Yapılan inceleme sonucunda kızın şoförden para almak ve şantaj yapmak için böyle bir yöntemi seçtiği belirlendi. Genç kız soruşturma kapsamında gözaltına alındı. (İHA)


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ırak Basra

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