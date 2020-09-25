Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.

Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor.

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK YAPILDI!

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULAR KİMLER?

Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah

Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah

Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun

Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin

Sevda Erginci – Karakter: Tuna

Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk

Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer

Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali

İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş

Osman Sonant – Karakter: Andreas

