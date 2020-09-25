Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler? Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

TRT ekranlarında uzun süredir tanıtımları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.
Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.
TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.
En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor.
Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.
Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.
Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.
Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.
Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.
Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.
Gürkan Uygun – Karakter: Hasan Sabbah
Buğra Gülsoy – Karakter: Sultan Melikşah
Hatice Şendil – Karakter: Terken Hatun
Leyla Lydia Tuğutlu – Karakter: Elçin
Sevda Erginci – Karakter: Tuna
Mehmet Özgür – Karakter: Nizamülmülk
Ekin Koç – Karakter: Ahmed Sencer
Cemal Toktaş – Karakter: İmam Gazali
İlker Kızmaz – Karakter: Arslantaş
Osman Sonant – Karakter: Andreas
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