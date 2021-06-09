Uyanış Büyük Selçuklu'nun Terken hatunu Hatice Şendil yeni imajıyla hayran bıraktı!

Kendisi gibi oyuncu Burak Sağyaşar ile 2015 yılında dünyaevine giren Hatice Şendil, yeni imajıyla herkesi büyüledi. Rol aldığı tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali yaparak ekranlara ara vermesinin ardından saçlarında radikal bir değişim yapan oyuncu hayranlarını şaşırttı. Çok uzun süredir siyah ve uzun saçlarıyla tanıdığımız ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Sosyal medya hesabından yeni imajıyla yayınladığı pozlarını binlerce beğeni yapıldı...
Uzun siyah saçlarına veda eden Hatice Şendil yeni imajıyla herkesi büyüledi!
Ünlü oyuncu Hatice Şendil, imaj değişikliğine gitti. Yıllardır televizyon ekranlarında uzun, siyah saçlarıyla dikkat çeken oyuncu saçlarını kısacık kestirdi.
Sosyal medyanın favori çiftlerinden
2015 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Sağyaşar ile hayatını birleştiren 37 yaşındaki Şendil, mutlu ailesi ile sosyal medyanın sevilen çiftleri arasında yer alıyor.
Oğulları 4 yaşına bastı
Oyuncu çiftin bu evlilikten olan Can adındaki oğulları 4 yaşına bastı.
Rol aldığı dizi sezon finali yaptı
Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Terken Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu sezon finali yapan dizinin ardından soluğu kuaförde aldı.
İmaj değişikliğine gitti
Uzun, siyah saçlarını gözünü kırpmadan kısacık kestiren oyuncu yeni imajını İnstagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Beğeni yağmuruna tutuldu
Hayranları tarafından tam puan alan yeni imajına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yapıldı.
İşte güzel oyuncunun saçlarını kısacık kestirdiği yeni imajı
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