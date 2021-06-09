Uyanış Büyük Selçuklu'nun Terken hatunu Hatice Şendil yeni imajıyla hayran bıraktı!

Kendisi gibi oyuncu Burak Sağyaşar ile 2015 yılında dünyaevine giren Hatice Şendil, yeni imajıyla herkesi büyüledi. Rol aldığı tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon finali yaparak ekranlara ara vermesinin ardından saçlarında radikal bir değişim yapan oyuncu hayranlarını şaşırttı. Çok uzun süredir siyah ve uzun saçlarıyla tanıdığımız ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi. Sosyal medya hesabından yeni imajıyla yayınladığı pozlarını binlerce beğeni yapıldı...