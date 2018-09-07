"Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı'ya FETÖ'den 6 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan "Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı hakkında, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakan Özer, celse arasında tanık Fatih Metin'in, mahkemeye müracaat ederek, duruşma salonunda sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini, rahat ifade veremeyeceğini, o nedenle celse arasında beyanının tespit edilmesinin daha doğru olacağını ve kendisini daha rahat ifade edebileceğini bildirdiğini açıkladı. Başkan Özer, bu nedenle celse arasında tanık Metin'in beyanının alınarak dosyaya konulduğunu hatırlattı.

Duruşmada tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ali Avcı, aleyhine olan beyanları kabul etmedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.