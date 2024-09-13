UYAP e-Satış Portalı nedir? UYAP e-Satış Portalı'na nasıl giriş yapılır?

Hem devlet çalışanlarını hem de vatandaşları zaman açısından da rahatlatan resmî kurumların elektronik ve sanal ortama taşınması çok uzun süredir devam eden bir yöntemdir. Devlet tarafından sunulan bu hizmetler her geçen gün biraz daha gelişmekte ve daha çok işlem elektronik ortamda yapılabilir hâle gelmektedir. UYAP sistemi de böyle bir hizmetin ürünü olarak oraya çıkmıştır.

UYAP e-Satış Portalı nedir?

UYAP e-Satış sistemi ya da portalı, İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurlukları tarafından kanun hükümleri doğrultusunda satışa çıkarılan menkullere ve gayrimenkullere dair satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlanmasını sağlayan ve bu satış ilanlarının konusu olan ihalelere elektronik ortamda teminat ödeme sureti ile teklif verilebilen entegre bir elektronik ortamdır.

E-Satış UYAP üzerinden gerçekleştirilecekse teklif verme işlemi için esatis.uyap.gov.tr adresinden e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılması gerekliliği bulunur. E-UYAP satış portalına ise T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak ulaşabilmek mümkün olur.

UYAP e-İhale satışı, elektronik ortamda verilen en yüksek teklife göre fiziki ihale başlatılmasıyla yapılan bir süreçtir. Tüm Türk vatandaşları e-Satış Portalı sitesine ulaşarak elektronik ortamda teklif verebilme hakkına sahiptir. Ancak öncelikle sisteme giriş yapmak gerekir.

UYAP e-Satış girişi ya da mobil imza kullanılması gibi işlemler için ücret ödenmesi gerekliliği bulunmaz. Sadece GSM operatörleri aracılığıyla bir ücretlendirme söz konusu olabilir. Mobil imza ücretlendirilmesi ise bağlı bulunulan operatörlerle iletişime geçerek öğrenilebilir.

UYAP e-Satış Portalı'na nasıl giriş yapılır?

UYAP e-Satış e-Devlet şifresi ile giriş yapılabildiği gibi, direkt olarak uygulama ya da internet adresi üzerinden giriş gerçekleştirebilmek de mümkün olur. E-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılacaksa öncelikli olarak uygulama ya da site üzerinden sisteme giriş yapılmalı ve T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre kullanılmalıdır. Şifre PTT şubelerinden 1 sefere mahsus olmak üzere talep edilerek alınabilir.

İcra daireleri, satış memurlukları ve tüm vatandaşların ulaşabildiği, satış ve alım yapabildiği UYAP e-Satış sistemi ya da portalına e-Devlet üzerinden şu adımlar takip dilerek giriş yapılabilir: