UYAP neden açılmıyor? UYAP'a giremiyorum, çözümü nedir? UYAP açılmıyor sorunu ve çözümü

Ulusal Yargı Ağı Projesi uygulaması olan ve bu projenin mobil kısmını ifade eden UYAP sisteminde hem avukatlar hem vatandaşlar çeşitli davaların açılması, icra takibinin başlatılması ve takip edilmesi, duruşmalar ile ilgili bilgiler gibi birçok bilgiye ulaşabilir. Bilgiler kısa mesaj yolu ile adliyeye gitmek zorunda kalmadan kişilere iletilir. Bu sisteme vatandaşlar, UYAP Vatandaşlar kısmından giriş yapabilmektedir. Ayrıca devletin yetki verdiği firmalar, kurum portal kısmından, avukatlar avukat portal ve bilirkişi olan kişiler de bilirkişi portal üzerinden sisteme girebilmektedirler.

UYAP neden açılmıyor?

Tüm adli mahkemeler, idari mahkemeler ve icra dairelerinde özel firmaların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının taraf oldukları dava dosyaları, UYAP sistemi aracılığı ile internet üzerinden ulaşılabilir ve takip edilebilir. Son derece kolay ve pratik olan UYAP sistemi, mobil cihazlardan ya da masaüstü cihazlardan ulaşılabilir şekilde geliştirilmiştir. Birçok resmi belgenin oluşturulması ve takip edilmesi de bu sistem üzerinden mümkün olabilmektedir.

Ancak çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak bazen UYAP açılmıyor olabilir. Eğer böyle bir durum yaşanıyorsa öncelikli olarak sisteme neden giriş yapılamadığının doğru bir biçimde tespit edilmesi gerekmektedir. Sorunun kaynağı anlaşıldıktan sonraki adımda da uygun çözüm tercih edilerek giriş yapılabilir.

UYAP'a giremiyorum, çözümü nedir?

Farklı nedenlere bağlı olarak UYAP sistemine giriş yaparken çeşitli hatalarla ya da sorunlarla karşılaşılabilir. UYAP açılmıyor sorunu ve çözümü şunlardan biri olabilir: