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UYAP neden açılmıyor? UYAP'a giremiyorum, çözümü nedir? UYAP açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.12.2024 00:11
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Açılımı Ulusal Yargı Ağı Projesi olan UYAP, bu ifadenin baş harflerinden oluşan aynı zamanda da uygulamanın kısa adı olarak kullanılan bir kısaltmadır. Bu proje kapsamında oluşturulan sistemde vatandaşlar, avukatlar ya da yetkili memurlar dosya takibinden evrak kontrolüne çeşitli işlemler geçekleştirebilmektedir.

UYAP neden açılmıyor? UYAP'a giremiyorum, çözümü nedir? UYAP açılmıyor sorunu ve çözümü

Ulusal Yargı Ağı Projesi uygulaması olan ve bu projenin mobil kısmını ifade eden UYAP sisteminde hem avukatlar hem vatandaşlar çeşitli davaların açılması, icra takibinin başlatılması ve takip edilmesi, duruşmalar ile ilgili bilgiler gibi birçok bilgiye ulaşabilir. Bilgiler kısa mesaj yolu ile adliyeye gitmek zorunda kalmadan kişilere iletilir. Bu sisteme vatandaşlar, UYAP Vatandaşlar kısmından giriş yapabilmektedir. Ayrıca devletin yetki verdiği firmalar, kurum portal kısmından, avukatlar avukat portal ve bilirkişi olan kişiler de bilirkişi portal üzerinden sisteme girebilmektedirler.

UYAP neden açılmıyor?

Tüm adli mahkemeler, idari mahkemeler ve icra dairelerinde özel firmaların ya da kamu kurum ve kuruluşlarının taraf oldukları dava dosyaları, UYAP sistemi aracılığı ile internet üzerinden ulaşılabilir ve takip edilebilir. Son derece kolay ve pratik olan UYAP sistemi, mobil cihazlardan ya da masaüstü cihazlardan ulaşılabilir şekilde geliştirilmiştir. Birçok resmi belgenin oluşturulması ve takip edilmesi de bu sistem üzerinden mümkün olabilmektedir.

Ancak çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak bazen UYAP açılmıyor olabilir. Eğer böyle bir durum yaşanıyorsa öncelikli olarak sisteme neden giriş yapılamadığının doğru bir biçimde tespit edilmesi gerekmektedir. Sorunun kaynağı anlaşıldıktan sonraki adımda da uygun çözüm tercih edilerek giriş yapılabilir.

UYAP'a giremiyorum, çözümü nedir?

Farklı nedenlere bağlı olarak UYAP sistemine giriş yaparken çeşitli hatalarla ya da sorunlarla karşılaşılabilir. UYAP açılmıyor sorunu ve çözümü şunlardan biri olabilir:

  • Sorun sistemin kendinden kaynaklı olabilir. Yoğun olarak giriş yapılan bir süre içinde giriş yapılmaya çalışılıyorsa bir süre beklenmesi gerekebilir. Beli bir süre bekledikten sonra aralıklarla yeniden giriş yapma işlemi denenmelidir.
  • İnternet üzerinden giriş yapılabilen bir uygulama olduğu için sisteme giriş yapılmak istenen cihazın internet bağlantısı olmalıdır. Bu durumdan kaynaklı olup olmadığını anlayabilmek için cihazın internet bağlantısı kontrol edilmelidir. Bağlantının olduğundan emin olunduktan sonra sisteme giriş işlemi yeniden denenmelidir.
  • Sisteme giriş yapma işlemi sırasında girilmesi gereken kullanıcı adı ya da şifre yanlış girilmiş olabilir. Bu durumda da açılan giriş sayfasındaki bilgileri kontrol edilmeli ve doğruluğundan emin olunmalıdır.
  • Uygulama olarak giriş yapılmaya çalışılıyorsa ama giriş işlemi gerçekleştirilemiyorsa uygulama güncel olmayabilir. Güncelleme işlemi yapıldıktan ya da uygulama tamamen silinip yeniden indirildikten sonra giriş yapılabilir.
  • Hiçbir çözüm yeterli olmadıysa destek hattı da olan Çağrı Merkezi numarası 444 9827 numarası aranarak destek alınabilir.
Anahtar Kelimeler:
UYAP
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