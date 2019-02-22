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UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İlamat Ve İnfaz Masasının kararı doğrultusunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) projesinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.Y.

UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İlamat Ve İnfaz Masasının kararı doğrultusunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) projesinde yer alan ve hakkında FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.Y. isimli şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Karabük’te yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UYAP sisteminde görev alan FETÖ şüpheli tutuklandı

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