UYAP Vatandaş dosya açma programı nedir, nasıl kullanılır? UYAP dosyaları hangi programla açılır?

Teknolojinin ve internetin hayatın her alanına girmesiyle birçok resmî işlem de daha hızlı ve daha kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. Devlete ait kurum ve kuruluşların resmî internet siteleri ya da mobil uygulamaları sayesinde telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar ile çeşitli işlemleri yapabilmek mümkün oluyor. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ya da kısa ismiyle UYAP da UYAP Vatandaş Portalı ile vatandaşların kolaylıkla giriş yapabildiği, açık olan davalarını takip edebildiği, dava dosyalarını ya da banka, SSK, telefon numarası gibi bilgileri sorgulayabildiği ve görüntüleyebildiği bir uygulama olarak hizmet veriyor. Ancak portalda yapılacak bazı belge işlemleri için sisteme giriş yapılan cihazda bazı uygulamaların bulunması gerekiyor.

UYAP dosyaları hangi programla açılır?

UYAP Vatandaş dosya açma programı kullanılarak portal üzerindeki dosyalara ulaşmak mümkün olabiliyor. Vatandaşların, UYAP Vatandaş portalına yüklemek istedikleri dilekçeler olduğunda UYAP editör programını indirmeleri ve programın çalışabilmesi için işlem yapılacak cihaza Java’yı yüklemiş olmaları gerekiyor. Dava durumlarının ve dosyalarının takip edilebildiği UYAP portalından gerekli görüldüğü durumlarda dosya indirmesi ya da dosya yüklemesi de yapılabiliyor. Ancak bu işlemler için UYAP portalından indirilebilecek UDF dokümanlarının görüntülenmesi adına "UYAP Doküman Editör" uygulamasının kurulu bulunması gerekiyor.

UDF'yi hangi program açar?

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan UYAP doküman editörü, UYAP portalının içinde yer alıyor. Bu uygulamayı indirerek portalda oluşturulmuş olan UDF uzantılı tüm dokümanların görüntülenmesi mümkün olabiliyor. UDF (Universal Disk Format) Türkçe karşılığına göre “Evrensel Disk Biçimi” anlamına geliyor. UYAP portalında da UDF uzantılı dosyalar kullanılıyor ve açılması için bazı işlemlerin önceden yapılmış olması gerekiyor.

UDF uzantılı dosya açma programı olarak Nero, 7 – Zip, Pea Zip ve benzeri ücretsiz dosya açma yazılım programları kullanılabiliyor. Bu tür dosyaları açabilmek için indirilen UYAP editör üzerinden "UDF indir" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Açılan sayfalarda işletim sistemi seçiliyor ve UDF açma programı ücretsiz olarak işlem yapılacak cihaza indirilebiliyor.