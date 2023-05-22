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UYAP Vatandaş evrak doğrulama nedir? UYAP evrak doğrulama nasıl yapılır?

10.05.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde devlete ait kurum ve kuruluşlarda da internet üzerinden işlem yapılabiliyor. Bu kurumların internet sayfaları ya da mobil uygulamaları üzerinden birçok işlemi gerçekleştirmek ya da resmi bilgilere ulaşabilmek mümkün olabiliyor. UYAP adı verilen portalda da vatandaşlar dava takibi ve dosya sorgulama işlemleri yapabiliyor. Peki, UYAP evrak doğrulama nasıl yapılır?

UYAP Vatandaş evrak doğrulama nedir? UYAP evrak doğrulama nasıl yapılır?

e-Devlet şifresi, mobil imzası, elektronik şifresi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları UYAP portalının içeriğinde bulunan birçok bilgiye kolayca ve en hızlı şekilde yedi gün yirmi dört saat boyunca ulaşabiliyor. e-Devlet üzerinden direkt olarak da giriş yapılabilen portalda evrak sorgulama, dava takibi, dosya sorgulama gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

UYAP dosya sorgulama nasıl yapılır? UYAP dosya sorgulama nasıl yapılır?

UYAP vatandaş portalı nedir?

UYAP Adalet Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin kısaltılmış olarak isimlendirildiği bir portaldır. Bu portal üzerinden ve içinde yer alan alt başlıklardan vatandaşlar dava, evrak, belge, SSK, banka, telefon numarası gibi birçok farklı bilgiye ulaşabiliyor. Kimlik numarası, e-Devlet şifresi, mobil ya da elektronik imza ile giriş yapılabilen portalda vatandaş dışında avukat, kurum, arabulucu, bilirkişi gibi başka portallar da yer alıyor.

Vatandaşlar bu portal üzerinden üzerilerine açılmış olan davaları, hukuki süreçleri takip edebiliyor. Ayrıca dava dosyası sorgulama, ceza ya da icra gibi hukuk davaları açma ya da evrak doğrulama işlemleri de bu portal üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından bu portaldaki bilgilere ulaşma konusunda bazı sınırlandırmalar da bulunuyor. Amacı vatandaşların kişisel bilgilerini, verilerini korumak ve güvenlik sağlamak olan bu sınırlandırmaların sonucu olarak bazı işlemler için elektronik imza kullanma gerekliliği doğuyor.

UYAP Vatandaş nedir? UYAP Vatandaş nedir?

UYAP Vatandaş evrak doğrulama işlemi nasıl yapılır?

Birçok işlemin ve takibin yapılabildiği UYAP Vatandaş portalı üzerinden evrak sorgulaması ve evrak doğrulaması işlemleri de yapılabiliyor. Kişilere ya da kurumlara ulaşan belgelerin hangi kurumdan geldiğini öğrenmek ya da teyit etmek için de bu portal üzerinden bilgi sağlanabiliyor. UYAP evrak doğrulama işlemi yapabilmek için öncelikle portala giriş yapabilmek gerekiyor.

e-Devlet şifresi, e-imza ya da mobil imza ile giriş yapılabilen UYAP Vatandaş portalı sistemine direkt olarak e-Devlet hesabı üzerinden bağlanabilmek de mümkün olabiliyor. Giriş yaptıktan sonra portalda açılan sayafanın sol kısmında bir menü görüntüleniyor. Menü altından “evrak doğrulama” başlığı seçilerek açılan sayfaya güvenli kodu girişi yapılıyor. Son adım olarak “sorgula” butonu tıklandığında evrak doğrulama işlemi gerçekleşmiş oluyor.

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