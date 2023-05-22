UYAP Vatandaş icra takibi açma nedir? UYAP'tan icra takip dosyası nasıl açılır, UYAP'tan ilamlı icra takibi açılır mı?

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen "Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi" UYAP ismi ile biliniyor. Bu portal merkezde ve taşradaki tüm resmî teşkilatların sanal ortama taşınmış hâli olarak vatandaşa sunuluyor. Portal üzerinde vatandaşın güvenliğini sağlamak ve verilerini korumak adına bazı sınırlandırmalar da bulunuyor. Tüm vatandaşların giriş yapma hakkı bulunan portala girişler e-Devlet üzerinden direkt olarak yapılabiliyor. Kimlik numarası, e-Devlet şifresi ya da mobil imza ve elektronik şifre ile giriş yapılabilen portalda farklı mahkemelerde devam eden davaların durumları sorgulanabiliyor. Aynı zamanda resmî belgeler, banka bilgileri, dava dosyaları, SSK bilgileri hatta telefon numaraları dahi bu portal üzerinden görülebiliyor.

Vatandaş nasıl icra takibi yapar?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ulaşım hakkı bulunan UYAP avukat portalı üzerinden çeşitli hukuki işlemler yapılabiliyor. Ancak güvenlik nedeniyle sınırlandırması bulunan bazı işlemler için elektronik imza kullanma gerekliliği bulunuyor. Portal üzerinden evrak sorgulama ve dava takibi dışında icra takibi açma işlemi de gerçekleştirilebiliyor. UYAP portalından icra takibi açma işlemi için şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

İlk adım olarak UYAP Vatandaş portalına giriş yapılır. (Giriş için e-Devlet hesabı üzerinden direkt olarak, kimlik numarası ile elektronik şifre ya da elektronik imza ile yapılabiliyor.)

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın sol tarafındaki menüde “e-dava” seçeneği tıklanır.

E-takip aç seçeneği tıklanır.

Açılan menü sayfasından icra takibi seçilir.

UYAP'tan ilamlı icra takibi açılır mı?

UYAP Vatandaş icra takibi açma işlemi ilamlı ya da ilamsız olarak yapılabilir. UYAP Avukat portalı üzerinden ilamlı ya da ilamsız olarak icra takibi açma işlemi gerçekleştirebilmek mümkün olabiliyor. Vatandaşa açık olan UYAP portalı aracılığı ile icra takibi açılışı işlemi yapılamıyor. UYAP ilamlı takip açmak için UYAP Avukat portalına giriş yapma hakkının bulunması gerekiyor. İlamlı icra takibi açma işlemi için UYAP avukat portalına giriş yapılıyor. Ardından açılan ekrandaki menüden takip türü, takip ili bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekiyor. Bu ekran aracılığı ile yüzde kaç faiz talep edildiği de belirlenebiliyor.