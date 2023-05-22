UYAP Vatandaş nedir, nasıl kullanılır? UYAP Vatandaş portalında neler var, UYAP üzerinden hangi bilgilere ulaşılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, son yıllarda sağlıktan tapu işlerine birçok işlemi internet üzerinden, devlet kurumlarına ait resmi internet sitelerinden ya da bu kurumların mobil aplikasyonları üzerinden yapabiliyor. Teknolojinin devlet işlerini de kolaylaştırdığı günümüzde bu durumun bir kanıtı olan UYAP platformu da vatandaşların işlerini kolaylaştıran ve bazı resmi işlemlerin yapılabildiği bir platform.

UYAP Vatandaş nedir?

UYAP Vatandaş tüm Türkiye’de bütün adli ve idari mahkemelerle birlikte icra dairelerinde de vatandaşların sanal ortamda takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulmuş olan bir hizmettir. “Ulusal Yargı Ağı Projesi” ifadesinin kısaltılmış hâli olan UYAP olarak adlandırılır. Bu platform sayesinde vatandaşlar bütün icra dairelerinde, mahkemelerde yer alan dosyalarının takiplerini kolaylıkla ve hızlıca yapabilirler. Adalet Bakanlığının sunduğu bu uygulama vatandaşların internet üzerinden bu portala bağlanarak Vatandaş Bilgi Sistemi’nden yararlanmalarını amaçlar.

UYAP nasıl kullanılır?

Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, e-Devlet şifresi, mobil imzası olan herkes bu portala giriş yapabilir ve dosyaları hakkında bilgiye ulaşabilir. Vatadandaşlar UYAP portalına www.vatandas.uyap.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifrelerini, elektronik imzalarını ya da mobil imzalarını kullanarak girebilirler. Bir diğer seçenek de bu portala e devlet sayfası üzerinden ulaşmaktır. Dört farklı seçenek ile portala bağlanabilen vatandaşlar bu bilgi sistemi aracılığı ile mahkemelerde var olan ve işlemi devam eden dosyalarının durumlarını, hangi aşamada olduğunu görebilirler. UYAP Vatandaş portalında hizmete sunulan birçok başlık bulunur.

UYAP Vatandaş portalında neler var?

UYAP portalında farklı bilgilere ulaşmayı sağlayan birçok başka portal da yer almaktadır. Bu alt portallar ve adresleri şunlardır:

Vatandaş Portal (Vatandas.uyap.gov.tr)

Avukat Portal (avukat.uyap.gov.tr)

E-Satış Portal (esatis.uyap.gov.tr)

Bilirkişi Portal (Bilirkisi. uyap.gov.tr)

Kurum Portal (kurum.uyap.gov.tr)

Uzlaştırmacı Portal (uzlastirmaci uyap.gov.tr)

Ara Bulucu Portal (arabulucu.uyap.gov.tr)

UYAP üzerinden hangi bilgilere ulaşılır?

Ulusal Yargı Ağı Projesi dahilinde yer alan tüm portallar üzerinden birçok alanda farklı işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Tüm vatandaşların sahip olduğu bu haklar doğrultusunda vatandaşlar kendilerine gönderilen tüm evrakların adli birimlerden gelip gelmediğini bu adres üzerinden teyit edebilir. Bunun dışında portal üzerinden şu bilgilere ulaşılabilir:

Bütün resmî dosyaların sorgulamaları yapılabilir.

Hukuki davalar açılabilir.

Duruşmaların takibi yapılabilir.

Telefon numarası sorgulayabilir.

Evrak doğrulama işlemi yapılabilir.

Safahat sorgulaması yapılabilir.

Araç kaydı, SSK, banka, borç bilgilerine ulaşılabilir.

UYAP Vatandaş portalına giriş yapan kişiler davalarla ilgili hangi bilgilere erişemez?

Portala giriş yapan vatandaşlar her konuda her bilgiye ulaşamaz. Bazı bilgiler ve dava ayrıntıları güvenlik amacı ile sınırlandırılmıştır. Örnek olarak e-Devlet şifresi kullanarak sisteme giriş yapan vatandaşlar UYAP portalında dava dosyalarını görebilirler ancak evrak gönderme işlemini elektronik imza kullanmadan gerçekleştiremezler. Bazı bilgilere ve işlemlere getirilen kısıtlama Adalet Bakanlığı tarafından yapılmış ve bu kısıtlamalar aracılığı ile vatandaşların özel ve resmî bilgilerinin güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir.



