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Uyar, Akıncı Üssü davasında müşteki olarak beyanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak beyanda bulundu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak beyanda bulundu.

Uyar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasının duruşmasına müşteki sıfatıyla katıldı.

Üsse, Genelkurmay Başkanlığından elleri kelepçeli, gözleri kapalı vaziyette, helikopterle götürüldüğünü ifade eden Uyar, "Ertesi gün kendi kendimizi kurtarana kadar kimsenin yüzünü görme imkanımız olmadı." dedi.

Uyar, Genelkurmay Karargahı'nda Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan orgeneral rütbesindeki iki askeri yere yatırıp ellerini kelepçeleyerek ve gözlerini kapatarak Akıncı Üsüne götürülmesini emredenlerin Türk vatandaşı olamayacağını söyledi. Uyar, şöyle konuştu:

"Ömrünün yaklaşık 45 yılını Türk Silahlı Kuvvetleri içinde, her kademede, ülkenin her bölgesinde vatan hizmetiyle geçirmiş 60-65 yaşlarındaki bu insanlara yapılan muamele insanlık mı? Akıncılarda el ve ayaklarımdaki kelepçelerin çok sıkı olması sonucu karıncalanmanın ötesinde uyuşmanın başladığını, kelepçenin gevşetilmesini istemem üzerine, askeri faaliyetlerimizi Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı ile koordine etmemizi suç telakki ederek, hakaret ederek rütbelerimi omzumdan, rozetlerimi göğsümden alan zat asker olabilir mi? Eğer asker ise İç Hizmet Kanunu madde 37 gereği namusu üzerine yemin ettiği bir gerçek var ama bu faaliyet ve Türk milletine ateş edenlerin emir komuta ilişkisi Türk Silahlı Kuvvetlerine uymayacağına göre kime ve hangi ülkeye bağlıdır. Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz günü geceleyin kollarım arkada, ellerim ayaklarım kelepçeli, yaz sıcağında polar maske taktıkları için yüzlerini göremediğim ancak benim emdiğim sütün helalliğini ve insani değerlerimi sorgulayan bu zatlar şimdi bu salondalar ise umarım ki kendi insani, vicdani, ahlaki ve mesleki değerlerini sorgulamaktadırlar. "

Şüphelilerden Fatih Kaya, Mustafa Avşar ile Melih Albayrak'ın ifadelerinden, 141. Filo'da tutuldukları kullanılmayan harekat odasında başlarında duran kişiler olduğunun anlaşıldığını belirten Uyar, SAT'çı bu personelin yüzlerini, kendi yüzü kapatıldığı için görmediğini kaydetti.

Uyar, "Davaya müdahil olmak istiyorum. Uzlaşmak istemiyorum. Yüzlerce vatandaşımızı şehit eden, binlercesini yaralayan, TSK'nın emir komuta yapısı içinde gözüküp askerliğin namusuna ihanet ve isyan eden, heyetinizce suçlu bulunanlardan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatların ve sanıkların müştekiye sorularının ardından duruşma yarına ertelendi.

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15 Temmuz FETÖ Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi emekli Orgeneral İhsan Uyar Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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