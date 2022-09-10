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Uyardı olmadı, not yazdı olmadı! Apartman sakininin büyük isyanı: Edep yahu

10.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşayan apartman sakini Seher Aydın balkonuna gelen çöplerden rahatsızlığını dile getirmek için çareyi not yazmakta buldu. Uyarmaktan bıkan ancak not yazınca da durumun değişmediğini gören Aydın, ''İnsan azıcık utanır. Kahvaltıda ve diğer öğünlerinizde yediklerinizi bilmek zorunda değiliz. Hele pisliğinizi toplamak zorunda hiç değiliz. Ayıp. Artık saygıyı geçtim, edep yahu. Apartmanda oturmanın da bir kuralı var'' dedi.

Uyardı olmadı, not yazdı olmadı! Apartman sakininin büyük isyanı: Edep yahu

Aydın’ın Efeler ilçesinde balkondan aşağıya çöp atan komşularından bıkan bir apartman sakini, astığı ilginç not ile komşularını uyardı. Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan apartman sakini Seher Aydın, üst katlardan aşağıya halı, kilim ve sofra bezi silkilmesi sonucu kendi balkonuna gelen çöplerden bıkan ve uyarılarına kulak asmayan komşularından bıkarak, binanın giriş kapısına astığı ilginç not ile duruma tepki gösterdi. Aydın, uyarılarından sonuç alamayınca çareyi binanın giriş kapısına astığı ilginç notta buldu.

Apartmanın girişi kapısına, “Lütfen balkonlarımızdan aşağıya halı, kilim, paspas silkelemeyelim. Balkonda oturuyor olabilirim. Balkonda eşyalarım olabilir. Balkonumu yeni temizlemiş olabilirim. Balkonda eşya veya yiyecek kurutuyor olabilirim. Kendi evimizi temizlerken komşumuzun evini kirletmeyelim. Lütfen komşuluk haklarına saygı gösterelim” yazılı not asan Aydın, komşularını ilginç bir not ile uyararak sitemde bulundu.

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“İKİNCİ NOT DA ÇARE OLMADI”

Uyarılarına kulak asmayan komşuları için, “Lütfen balkonlarımızdan özellikle arka balkonlardan eşya silkelemeyelim. İnsan azıcık utanır. Kahvaltıda ve diğer öğünlerinizde yediklerinizi bilmek zorunda değiliz. Hele pisliğinizi toplamak zorunda hiç değiliz. Ayıp. Artık saygıyı geçtim, edep yahu. Bu çöplerin de sahibi kimse alsın, atsın çöpe” yazılı ikinci bir not daha yazan Aydın, balkonundan topladığı çöpleri bir poşet içerisinde toplayıp notunun yanına astı.

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“SAYGI GÖSTERELİM”

Apartmanda yaşamanın da belli bir kuralları olduğuna dikkat çeken apartman sakini Seher Aydın, “Uzun zamandır üst katlardan atılan çöplerden dolayı sıkıntı yaşıyordum. O kadar uyarmama rağmen çöpler atılmaya devam etti. Ben de çareyi not yazmakta buldum ama maalesef o da işe yaramadı. Çöpler gelmeye devam edince, balkondan toplayarak bir poşete koydum ve ikinci bir not ile apartmana bıraktım. Apartmanda oturmanın da bir kuralı var. Kendi evimizi temizlerken komşumuzun evini kirletmeyelim. Saygı gösterelim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sabir onemli bir erdemdir evet bu konuda acik konusayim o copu atan komsunu avradini siker kendisini bayiltana kadar dover sonra ejcadini sikerdim

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