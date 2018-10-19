Uyarı ateşinden seken mermi polisi yaraladı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde bir polisi darbetmek isteyen kişileri dağıtmak için uyarı ateşi açan polis, meslektaşını yaraladı
Alınan bilgiye göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce dün uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan kişi, yanındaki babası ve abisiyle işlemi yapan polis memuruyla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede meslektaşının darbedildiğini gören başka bir polis memuru, şüphelileri kontrol altına almak için havaya uyarı atışı yaptı.
Bu atıştan seken mermi nedeniyle yaralanan diğer polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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