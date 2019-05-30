Uyarı için gelen polisleri görünce sulama kanalına atladılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi, sulama kanallarına giren çocukları uyarmak için kent genelinde broşür dağıttı. Bazı çocukların, polisleri görünce kanala atlayıp, yüzdüğü görüldü. Kentte hava sıcaklığının artmasıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına, tehlikeye rağmen serinlemek için giren çocukları korumak amacıyla broşürle uyarı çalışması başlatıldı. 'Bir ömür varken, bir nefeste hayatını kaybetme. Onlar da yüzme biliyordu' yazılı broşürler, polisler tarafından kanallarda yüzen çocuklara verilirken, sözlü uyarı da yapıldı. Bazı çocukların, bu sırada polisleri görünce tekrar sulama kanalına atlayıp, yüzdüğü görüldü. Uygulamaya yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

