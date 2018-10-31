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Uyarı levhasına çarpan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ali Özkan (50), yönetimindeki motosikletle yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak yaşamını yitirdi.

Uyarı levhasına çarpan motosikletli öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ali Özkan (50), yönetimindeki motosikletle yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Ödemiş-Kiraz karayolu Gereli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaymakçı Mahallesi yönüne giden Ali Özkan, tescilsiz motosikletiyle yol kenarındaki, çalışma olduğunu gösteren levhaya çarptı. Yere düşen Özkan, kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Özkan'ın öldüğü belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uyarı levhasına çarpan motosikletli öldüUyarı levhasına çarpan motosikletli öldüUyarı levhasına çarpan motosikletli öldü

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