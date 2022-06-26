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Uyarı yapılmıştı... Evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

26.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar da yolda mahsur kaldı. Orduyeri Caddesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan Meteoroloji’nin uyarıda bulunduğu Kars’ta da bir köyü sel bastı. Selin bastığı köyde bazı evlere su doldu. Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü’nden ise kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Uyarı yapılmıştı... Evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, Bartın'ın cadde ve sokaklarında su birikintilerine neden oldu. Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

BARTIN VE KARS'TA SEL

Bartın'da sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

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Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

RİSKLİ EVLER BOŞALTILDI

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı. Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

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Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşların sel riskine karşı uyarıldığı bilgisi verildi.

METEOROLOJİ’NİN UYARIDA BULUNDUĞU KARS’TA KÖYÜ SEL BASTI

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Kars’ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy’de etkili sağanak yağmur, sele dönüştü. Selin geldiği köyde bazı evler sudan zarar gördü.

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Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yağmur suları sonucu oluşan sel ve taşkında köyleri ve haneleri zarar gören Kocaköy köyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Karakaş, selden zarar gören vatandaşlara bir süre sohbet etti. Selden zarar gören evlerde hasar tespiti çalışmaları ise başladı.

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“METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI”

Öte yandan Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü’nden kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyrettiği belirtilirken, rüzgarın Kars ve Ağrı’da kuzeyli, Iğdır'da güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda; “Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklarının hissedilir derecede azalması, Bölgemiz genelinde Kars, Ağrı, Iğdır mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi beklenmektedir. Yağışların; Kars ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

(AA-İHA)

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sel Kars Bartın
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