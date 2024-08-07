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'Uyarıcı olarak ele alabiliriz' Adana'da art arda 3 depremden sonra Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklama '6'yı geçebilecek faylar var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.08.2024 11:09
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Adana'da sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen 3 deprem vatandaşları korkuttu. Kent, güne sarsıntıyla başlarken gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Kozan merkezli, birer dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerden sonra Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6 ve üzeri deprem üretebilecek faylara dikkat çeken Ersoy, "Bu depremi uyarıcı olarak ele alabiliriz" dedi.

'Uyarıcı olarak ele alabiliriz' Adana'da art arda 3 depremden sonra Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı açıklama '6'yı geçebilecek faylar var'

Adana, güne sarsıntıyla uyandı. Sabah saatlerinde birer dakika arayla meydana gelen 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğündeki depremler vatandaşlar arasında panik yaratırken herkes uzmanların açıklamalarını merak etmeye başladı. Kozan merkezli ve diğer ilçelerde de hissedilen depremden sonra Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da açıklama geldi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar tarafından geniş bir alanda hissedilmiş. Kahramanmaraş, Adana ve çevresinde hissedilmiş. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla bu tür depremlerin normal olduğunu biliyoruz. Bu depremler her ne kadar insanlar tarafından çok rahat hissedilse de, yıkıcı depremler değil. Bu depremi uyarıcı olarak ele alabiliriz. Çünkü yapı stoklarımız açısından sıkıntılar var. Mesela Adana yapı stokunun eski olduğu bir dilim. Binalar kuzeye doğru iyileşiyor ama asıl sorun Tarsus, Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin ortak deltası, ovası olan Çukurova’nın zeminin kötü olması.

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"KOZAN VE SAVRUN FAYLARI AKTİF"

Bunu en son 1998 depreminde, çok büyük bir deprem olmamasına rağmen, yıkıcı etkili bir depremdi ve can kayıplarına neden oldu. Bu bölgenin deprem bölgesi olduğunu hem Adana hem de Adana'nın kuzeyindeki Kozan ve Savrun faylarının aktif olduğunu biliyoruz.

2023 depreminden sonra, özellikle 2. deprem yani Kahramanmaraş-Elbistan depreminden sonra özellikle Göksun civarında artçı depremler meydana gelmişti. Bugünkü depreme artçı değil, müstakil depremler diyebiliriz. Bölge için uyarı yapmak değil, bunu genel bir uyarı olarak düşünmek lazım."

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"BU BÖLGEDE 6’YI GEÇEBİLECEK DEPREMLER ÜRETEN FAYLAR VAR"

Prof. Dr. Ersoy, meydana gelebilecek depremlere dair ise açıklamalarda bulundu ve “Derin yorumlar yapabilmek için bölgenin bundan sonraki durumunu incelemek gerekiyor. Bu bölgede 6’yı geçebilecek depremler üreten faylar var. Hatta 6'nın üzerine çıkabilecek faylar var. Bu tehlikeyi ortaya koyabiliriz. Üç tane depremden sonra gerisinden büyük bir deprem gelecek demesi çok spekülatif olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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