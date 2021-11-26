Uyarılar art arda geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor, kar ve yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Meteoroloji, bugün İstanbul, Marmara ve Ege'de etkili olacak yağmurlu havanın yarından itibaren etki alanını genişleteceğini ve önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

Meteorolojinin verilerine göre çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kar bekleniyor.

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceğini açıkladı.

Prof. Şen'in açıklamasından satır başları:

"İstanbul'da akşama yağmur var. Bugün Doğu Anadolu'da öğleden sonra kar yağışı da mümkün. Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Ağrı civarlarında. Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan yeni bir yağışlı hava kütlesi giriyor. Türkiye üzerinde bu uzun süre kalacak gibi gözüküyor. Uzun süre dediğim 7-8 günlük periyotta Türkiye'yi ıslatacak gibi görünüyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul'da öğleden sonra bulutlanma başlayabilir. Sıcaklıklar da mevsim ortalamalarının bayağı üzerinde seyrediyor ve bu ısınma biraz daha devam edecek. Akşam saatlerinde Anadolu yakasında yağmur başlayacak güney ilçelerinde, ondan sonra da gece de tüm İstanbul'u etkisi altına alacak. Marmara bölgesinde kuvvetli gözüküyor yağışlar. Edremit Körfezi'nden tutun Çanakkale, Edirne, Kırklareli bu illerde yağış kuvvetli olacak. İstanbul'da yağış çok kuvvetli olmayacak ama yağış yine etkili olabilir.

Yarından itibaren lodos biraz etkili olmaya başlayacak. Hatta bugün, bu gece lodos etkili olacak. Kıyı Ege, Marmara'nın güneyinde yaklaşık 60-70 km hıza ulaşacak. Çatı altlarında dolaşmayalım. Balkonda bağlanmamış bir şey bırakmayalım derim. İstanbul için değil ama genellikle Batı bölgelerimizde böyle olacak.

"SALI AKŞAMI KUZEYDEN SOĞUK HAVA GELECEK"

Perşembe gününe kadar yağış devam edecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yaklaşık 5-6 derece üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye yarın, pazar-pazartesi erişebilecek ama salı günü lodos yerini kuzeyli rüzgarlara bırakıyor. Salı akşamı kuzeyden soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Doğu Anadolu'da kar olasılığı var, çarşamba - perşembe günü. Perşembe gününden itibaren batıda yağış kesilecek ama ayın 2'sinden itibaren Anadolu'da kış kendisini gösterir gibi olacak."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 26 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile bölgenin kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri, Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevresinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ile Çankırı'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Bayburt çevrelerinin genellikle yağmurlu, yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri sağanak yağışlı

