Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Bu nedenle, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Kastamonu'da vatandaşlara, toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.