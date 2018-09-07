Uyarılar boğulmaların önüne geçemiyor

MEHMET FATİH ASLAN - Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, uyarılara rağmen göl, baraj ve kanal gibi yerlerde boğulma olaylarının önüne geçilemiyor. Kentte bu yaz 45 kişi boğularak hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre özellikle yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi. Kentte Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanalları serinlemek amacıyla tercih ediliyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 45 kişi bu yaz boğularak yaşamını yitirdi.

Özellikle çocuklar, tehlikeye aldırmayarak kanallarda yüzmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın yazın 40 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle Türkiye'nin en sıcak kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Belediye olarak boğulma olaylarının yaşanmaması için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını anlatan Çiftçi, bu kapsamda kentin farklı mahallelerinde 20 yüzme havuzu açtıklarını belirtti.