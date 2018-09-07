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Uyarılar boğulmaların önüne geçemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de en sıcak illerin başında gelen Şanlıurfa'da, tüm uyarılara rağmen son 3 ayda 45 kişi göl, baraj ve kanal gibi yerlerde boğuldu - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "Çoluk çocuklarımızı sahiplenmemiz ve artık onların bu kanallarda yüzmemesi lazım. Alternatif olarak belediyemizin havuzları, açığı kapalısı, sosyal tesisleriyle birlikte Şanlıurfalıların hizmetine sunulmuş durumda"

MEHMET FATİH ASLAN - Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, uyarılara rağmen göl, baraj ve kanal gibi yerlerde boğulma olaylarının önüne geçilemiyor. Kentte bu yaz 45 kişi boğularak hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre özellikle yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi. Kentte Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanalları serinlemek amacıyla tercih ediliyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 45 kişi bu yaz boğularak yaşamını yitirdi.

Özellikle çocuklar, tehlikeye aldırmayarak kanallarda yüzmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın yazın 40 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle Türkiye'nin en sıcak kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Belediye olarak boğulma olaylarının yaşanmaması için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını anlatan Çiftçi, bu kapsamda kentin farklı mahallelerinde 20 yüzme havuzu açtıklarını belirtti.

- "Son yıllarda düşüş var"

Daha bilinçli bir toplum oluşturma gayretinde olduklarını vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzme havuzlarımızda cankurtaranlarla birlikte hijyenli bir ortam sunuyoruz. Çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun artık sulama kanallarında yüzmenin tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinci herkese aşılamamız lazım. Çoluk çocuklarımızı sahiplenmemiz ve artık onların bu kanallarda yüzmemesi lazım. Alternatif olarak belediyemizin havuzları, açığı kapalısı, sosyal tesisleriyle birlikte Şanlıurfalıların hizmetine sunulmuş durumda. Yüzme havuzlarımız halkımızın emrinde, tüm ekiplerimizle birlikte. Çocuklarımız tehlikeli yerlerde yüzmesin."

Çiftçi, genç ve çocuklara yönelik yaptıkları yatırımlar sayesinde boğulma olaylarının azaldığını ifade etti.

Bu sayının düşmesinin, yatırımların sonuç verdiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Bizim hedefimiz boğulma olaylarını sıfıra indirmek, hiç boğulmanın yaşanmadığı bir kent için çalışıyoruz. İnsan canı kıymetli, onun için biz insana önem veriyoruz." dedi.

- Kanalda yüzmeye devam ediyorlar

Sulama kanalında yüzen 14 yaşındaki A.D. havanın çok sıcak olması nedeniyle yüzerek serinlemeye çalıştıklarını belirtti.

Tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında yüzmeye devam ettiğini dile getiren Demir, "Yüzmeyi sulama kanalında yüzerek öğrendim. Bu nedenle burada yüzmeye devam ediyorum. Sulama kanalı bazıları için tehlikeli, onlara da yüzme öğretiyoruz. Kanal tehlikeli ama yüzme bilenler kanalda yüzüyor. Bizim yüzdüğümüz yerde boğulma olmadı ama çevremizdeki diğer kanallarda oldu. Ailelerimiz bize bazen kızıyor kanallarda yüzdüğümüz için ama bazen de kızmıyor." diye konuştu.

11 yaşındaki M.Ç. ise iyi şekilde yüzme bildiği için kanala girmekten korkmadığını ifade ederek, kardeşlerine de yüzme öğrettiğini söyledi.

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boğulma sulama kanalı Şanlıurfa yüzme

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