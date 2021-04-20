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  4. Uyarılar hiçe sayıldı! Minibüste "pes" dedirten görüntüler kamerada

Uyarılar hiçe sayıldı! Minibüste "pes" dedirten görüntüler kamerada

20.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece’de sosyal mesafesiz bir şekilde minibüse üst üste binmeye çalışan yolcular kameraya yansıdı. Uyarılar yine hiçe sayılırken ortaya 'pes' dedirten görüntüler çıktı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uyarılar ve getirilen kısıtlamalar yine hiçe sayıldı.

İstanbul'da Esenyurt istikametine giden bir yolcu minibüsünün tıka basana dolu olmasına rağmen hala yolcu alması “bu kadarında da pes” dedirtti.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Büyükçekmece’de vatandaşların dolu minibüse binme çabası ve şoförün yolcu alma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün durakta sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu aldığı ve vatandaşlarında ağzına kadar dolu olan minibüse binmeye çalıştığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Büyükçekmece

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