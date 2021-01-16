Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de yol ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Ümraniye'de kar etkisini sürdürüyor. Beykoz'da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.

Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kent genelinde kar ve buzlanmaya karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü de çalışmalar gerçekleştiriyor.

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırmayı sürdürdü.

"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."

Kıymetli İstanbullular,



Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. ⛄️



İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz.❄️



⚠️Tedbiri de elden bırakmayalım.



???????? ???????? https://t.co/xlRqvviICl pic.twitter.com/fDuhj9k3OK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021

Vali Yerlikaya bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında."

Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında;

322 bıçaklı kamyon,

75 yükleyici,

47 greyder,

6 kurtarıcı,

2 rotatif

60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında.



Bölge Müdürümüz,“Yeter ki #kar yağsın,biz hazırız”diyor❄️???? pic.twitter.com/VUbEbpeTTP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021

AFAD DA UYARDI

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmininde bulunulmuştu.