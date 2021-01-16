Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırmayı sürdürdü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın keyfini çıkardı. Sürücüler ise kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sağlayamayarak zor anlar yaşadı.
Kent genelinde kar ve buzlanmaya karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü de çalışmalar gerçekleştiriyor.
Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Ümraniye'de kar etkisini sürdürüyor. Beykoz'da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.
Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de yol ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışına ilişkin uyarı yaptı. İşte Yerlikaya'nın mesajı:
"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021
Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. ⛄️
İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz.❄️
⚠️Tedbiri de elden bırakmayalım.
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Vali Yerlikaya bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
"Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında."
Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 16, 2021
322 bıçaklı kamyon,
75 yükleyici,
47 greyder,
6 kurtarıcı,
2 rotatif
60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında.
Bölge Müdürümüz,“Yeter ki #kar yağsın,biz hazırız”diyor❄️???? pic.twitter.com/VUbEbpeTTP
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmininde bulunulmuştu.
Açıklamada, "Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu gece ve yarın düşen kar miktarının kuzey ve yüksek kesimlerde 15-20 santimetre, iç kesimlerde 10-15 santimetre, güney ve kıyı kesimlerinde ise 5-10 santimetre olması bekleniyor." denilmişti.
Yine aynı şekilde açıklamada kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verilmişti.