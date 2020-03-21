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Uyarılara aldırış etmeyen yaşlı: 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kalın" uyarılarına rağmen yaşlı ve emekli vatandaşlar, İstanbul'daki ilçe meydanlarında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bankta oturan 85 yaşındaki Yaşar Balkan, "85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum." dedi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yaşlı vatandaşlardan zorunda kalmadıkları müddetçe sokağa çıkmamaları ve evlerinde zaman geçirmeleri istendi. Ancak İstanbul'da havanın iyi olduğunu gören vatandaşlar salgın uyarılarına rağmen kendilerini dışarı attı. Vaka sayısının her geçen gün artmasına rağmen insanların sokaklara ve meydanlara gelerek banklarda oturdukları görüldü. Koronavirüs salgınının özellikle tehdit ettiği 65 yaş ve üstündeki insanların Şişli Meydanı ve Beşiktaş İskele Meydanı'nı doldurduğu görüldü.

"85 YAŞINDAYIM, KOLONYAYI SÜRÜNÜP ÇIKIYORUM"

Yaşar Balkan, "Ara sıra çıkıyorum. Bir saat kadar oturup eve dönüyorum. Önlemimizi elimizden geldiğince alıyoruz. Maskem var ama evde unutmuşum. 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum. Uzmanlar bizim için çalışıyorlar, uyarıyorlar. Ben sıkıldığım için bir saatliğine çıkıyorum" diye konuştu.

"KORKUYORUZ ANCAK DIŞARI ÇIKMADAN DA YAPAMIYORUZ"

Koronavirüs salgınından korktuğunu ancak sokağa çıkmayı da bırakamadığını belirten Dursun Kirazlı," 54 yaşındayım. Evde çok sıkıldım, biraz hava alayım diye geldim. Önlemlerimizi de alıyoruz. Biz inşaat işçisiyiz. Maske ve kolonya bulundurmaya çalışıyoruz yanımızda. Çok endişe ediyoruz, bulaşacak diye korkuyoruz ama sokağa çıkmayı da bırakamıyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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