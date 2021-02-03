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  4. Uyarılara rağmen durdurulmayan inşaatta akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Uyarılara rağmen durdurulmayan inşaatta akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

03.02.2021 23:26 | Son Güncelleme:
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Burdur Belediyesine ait içme suyu enerji nakil hattı yakınında olduğu gerekçesiyle mühürlenen inşaatın çatı yapımında çalışan İbrahim Uysal, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.Burdur Çatağıl köyü Kızılkaya mevkiinde E.A.’ya ait inşaatın çatı yapımında çalışan İbrahim Uysal, elindeki cismi bir anlık dalgınlıkla yüksek gerilim hattına temas ettirdi.

Burdur Belediyesine ait içme suyu enerji nakil hattı yakınında olduğu gerekçesiyle mühürlenen inşaatın çatı yapımında çalışan İbrahim Uysal, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Burdur Çatağıl köyü Kızılkaya mevkiinde E.A.’ya ait inşaatın çatı yapımında çalışan İbrahim Uysal, elindeki cismi bir anlık dalgınlıkla yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Temas sonucu bir anda akıma kapılan Uysal, yere yığılınca olayı gören arkadaşları hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Uysal’ı Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İbrahim Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uyarılara rağmen inşaat devam etti
Diğer taraftan, İbrahim Uysal’ın çalıştığı inşaatın, Burdur Belediyesi tarafından, belediyeye ait içme suyu nakil enerji hattına yakın olduğu gerekçesiyle mühürlendiği ortaya çıktı. Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, inşaat sahibi E.A.’ya 11 Ocak 2021 tarihinde ‘Elektrik Güvenlik Mesafesi İhlali’ konulu bir yazı gönderdi. Belgede, işçilerin can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığı, inşaatın devam etmesi halinde doğacak olan her türlü zarardan inşaat sahibinin sorumlu olduğu, inşaatın durdurulması gerektiği ve güvenlik mesafesinin korunması gerektiği yazıldı.
Tüm uyarılara rağmen önlem alınmayan ve devam eden inşaatın, Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği, fakat inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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