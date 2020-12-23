Uyarılara Rağmen Milyonlarca Amerikalı Tatil İçin Yollarda

ABD’de Noel ve yılbaşı tatili için hem ulusal sağlık kuruluşları hem de yerel yetkililerin, seyahate çıkılması durumunda salgın hastalığın ülke genelinde tırmanabileceği yönündeki tüm uyarılarına rağmen milyonlarca Amerikalı yollara döküldü.

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günlerinde havaalanlarından günde bir milyon kişinin uçtuğu açıklandı. Hafta sonunda hava yoluyla seyahat eden Amerikalılar'ın sayısının geçen ay ‘Şükran Günü’ tatilindeki yolcu sayısına göre rekor oranda arttığı belirtildi.

ABD genelinde eyalet valileri ve büyük kentlerin belediye başkanları Amerikalılar'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri ve ertelemeleri çağrısında bulundu.

84 milyon Amerikalı yollarda

Geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 3 milyon 200 bin Amerikalının uçakla seyahat ettiği kaydedildi. Bugün de, hava ve kara yoluyla seyahat edeceklerin önceki günlere göre çok daha yoğunlaşacağı belirtildi.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), bugünden itibaren Noel ve yeni yıl tatili için yola çıkacakların sayısının artacağını, sağlık yetkilerinin tüm uyarılarına rağmen, 84 milyon Amerikalı'nın bugün ile 3 Ocak arasında seyahat edeceklerini tahmin ettiklerini açıkladı.