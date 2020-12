Uyarılara Rağmen Milyonlarca Amerikalı Tatil İçin Yollarda

Yerel yetkililerden tatilcilere uyarı

ABD-Meksika sınırında ise Noel ve yeni yıl tatilini bu ülkede geçirmek isteyen yüzbinlerin otoyollarda yoğun araç trafiğine neden olduğu belirtildi.

California eyaletinde ise havaalanlarında geçtiğimiz yıla oranla yolcu sayısında azalma kaydedilse de yüzbinlerce kişinin hava yoluyla seyahate çıktığı belirtildi. California eyaleti sağlık yetkilileri tüm uyarılarına rağmen seyahate çıkanların geri dönüşüyle birlikte vaka sayısının ciddi oranlarda artışından endişe ettiklerini açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio da, New Yorklular'a tatil planlarını erteleme çağrısında bulundu. Yetkililer, seyahate çıkan New Yorklular'ın tatil dönüşünde kentteki vaka sayısını tırmandırabileceğini, kentin yeniden tamamen kapanma riskiyle karşılaşabileceğini belirtti

San Francisco Belediye Başkanı London Breed de, kent sakinlerini seyahate çıkmamaları konusunda uyardı. Başkan Breed, tatil dönemini vaka sayısında yoğun dalgalanmalar olmadan atlatabilmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu yılı atlatalım, böylece gelecek yılki tatillerinizi sevdiklerimizle kutlama fırsatı bulabiliriz" dedi