Uyarılara Rağmen Milyonlarca Amerikalı Tatil İçin Yollarda

ABD’de Noel ve yılbaşı tatili için hem ulusal sağlık kuruluşları hem de yerel yetkililerin, seyahate çıkılması durumunda salgın hastalığın ülke genelinde tırmanabileceği yönündeki tüm uyarılarına rağmen milyonlarca Amerikalı yollara döküldü.
Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günlerinde havaalanlarından günde bir milyon kişinin uçtuğu açıklandı. Hafta sonunda hava yoluyla seyahat eden Amerikalılar'ın sayısının geçen ay ‘Şükran Günü’ tatilindeki yolcu sayısına göre rekor oranda arttığı belirtildi.
ABD genelinde eyalet valileri ve büyük kentlerin belediye başkanları Amerikalılar'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri ve ertelemeleri çağrısında bulundu.
84 milyon Amerikalı yollarda
Geçtiğimiz Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 3 milyon 200 bin Amerikalının uçakla seyahat ettiği kaydedildi. Bugün de, hava ve kara yoluyla seyahat edeceklerin önceki günlere göre çok daha yoğunlaşacağı belirtildi.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA), bugünden itibaren Noel ve yeni yıl tatili için yola çıkacakların sayısının artacağını, sağlık yetkilerinin tüm uyarılarına rağmen, 84 milyon Amerikalı'nın bugün ile 3 Ocak arasında seyahat edeceklerini tahmin ettiklerini açıkladı.
Amerikan Otomobil Birliği’nin bu tatil sezonunda seyahat edecek Amerikalılar'la ilgili öngördüğü bu rakamın, geçen yılın tatil sezonuna oranla 34 milyon daha az olduğu belirtildi. Turizmciler, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl tatil sezonunda seyahat edecek Amerikalıların sayısının yüzde 35 oranında azalacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Amerikalılar'ın yüzde 66’sı kendi araçlarıyla tatile çıkacak
Cars.com'un son araştırmasına göre, Corona virüsü salgını tatil sezonunu önemli ölçüde etkilerken, Amerikalılar'ın yalnızca yüzde 46'sı Aralık ayı tatilleri için seyahat etmeyi planladı.
Araştırmaya göre tatil sezonunda seyahat etmek isteyen Amerikalılar'ın yüzde 66’sı havaalanlarındaki güvenlik kontrol noktalarından geçmek yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih etti.
ABD genelinde büyük kentlerden bu yıl en fazla seyahat edeceklerin New York, Los Angeles ve Atlanta'dan oldukları kaydedildi.
Araştırmaya göre bu yılki tatil sezonunda seyahat etmeyi planlayan Amerikalılar'ın yüzde 66’sı programlarını salgın hastalık nedeniyle iptal etti.
Yerel yetkililerden tatilcilere uyarı
ABD-Meksika sınırında ise Noel ve yeni yıl tatilini bu ülkede geçirmek isteyen yüzbinlerin otoyollarda yoğun araç trafiğine neden olduğu belirtildi.
California eyaletinde ise havaalanlarında geçtiğimiz yıla oranla yolcu sayısında azalma kaydedilse de yüzbinlerce kişinin hava yoluyla seyahate çıktığı belirtildi. California eyaleti sağlık yetkilileri tüm uyarılarına rağmen seyahate çıkanların geri dönüşüyle birlikte vaka sayısının ciddi oranlarda artışından endişe ettiklerini açıkladı.
New York Valisi Andrew Cuomo ve New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio da, New Yorklular'a tatil planlarını erteleme çağrısında bulundu. Yetkililer, seyahate çıkan New Yorklular'ın tatil dönüşünde kentteki vaka sayısını tırmandırabileceğini, kentin yeniden tamamen kapanma riskiyle karşılaşabileceğini belirtti
San Francisco Belediye Başkanı London Breed de, kent sakinlerini seyahate çıkmamaları konusunda uyardı. Başkan Breed, tatil dönemini vaka sayısında yoğun dalgalanmalar olmadan atlatabilmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu yılı atlatalım, böylece gelecek yılki tatillerinizi sevdiklerimizle kutlama fırsatı bulabiliriz" dedi