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  4. Uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ihlal ettiler cezadan kurtulamadılar

Uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ihlal ettiler cezadan kurtulamadılar

04.12.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Karabük’te polisin sosyal mesafe uyarısına uymayan yabancı uyruklu iki kişiye para cezası kesildi.

Karabük’te polisin sosyal mesafe uyarısına uymayan yabancı uyruklu iki kişiye para cezası kesildi. Gençlerden birinin, arkadaşının ev adresini soran polise “Zaten onu tanımıyorum” demesi şaşırttı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’ne girişin 400 kişiyle sınırlandırılmasının ardından polis ekipleri denetimlerini artırdı. HES kodu sorgulamasının ardından caddeye alınan kişilere sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

“Uyarılara rağmen mesafe koymadılar”
Yabancı uyruklu iki kişinin tokalaştığını fark eden polis ekipleri, gençleri sosyal mesafe ihlali yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Tüm uyarılara rağmen aralarına mesafe koymayan gençlere Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi.
Kimliklerini isteyen polislere zorluk çıkartmaya çalışan iki yabancı uyruklu genç, kendilerini görüntüleyen gazeteciye de tepki gösterdi. Ceza işlemleri için polisin ev adresini istediği gençlerden birinin “Zaten onu tanımıyorum” diye cevap vermesi şaşırttı.

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