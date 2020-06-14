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  4. Uyarılara rağmen Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

Uyarılara rağmen Taksim Meydanı’nda 'bu kadar da olmaz' dedirten görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından koronavirüs karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, Taksim Meydanı’nda “Bu kadar da olmaz” dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, koronavirüs önlemlerini adeta hiçe saydı.

Dünyada 450 bin, Türkiye’de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor.

Dün akşam ise Taksim Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç, müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Gençlerin sık sık müzik eşliğinde dans ettiği gözlemlendi. ”Bu kadar da olmaz” dedirten anlar kameralar tarafından kaydedildi.

(İHA)

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