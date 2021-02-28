Uyarılara Rağmen Valiler Kısıtlamaları Azaltıyor

Amerika’da Corona virüsünün çeşitleri nedeniyle salgının yeniden etkisini arttırabileceği uyarıları yapılırken ülke genelinde birçok eyalet valisi kısıtlamaları azaltıyor

Özellikle bazı eyaletlerde bu yönde atılan adımlar oldukça riskli. Vaka sayıları ve hastaneye sevkler azalsa da bu alandaki sayılar hala çok yüksek seviyede.

Virüsün daha bulaşıcı çeşitlerinin de Amerika’da artık görülüyor olması riski arttıran bir başka etken. Aşı çalışmaları hızlansa da hala istenilen seviyede değil.

Başkan Joe Biden başta olmak üzere yetkililer şu sıralarda kısıtlamalarda bir yumuşamaya gidilmemesi yönünde çağrılar yaptılar.

Beyaz Saray valilerle bu konuda karşı karşıya gelmek istemiyor ancak Beyaz Saray’da salgınla mücadelede üst düzey danışman Andy Slavitt kendi tavsiyeleriyle bazı eyaletlerin kısıtlamaları azaltmasının uyuşmadığını belirtiyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat valiler kısıtlamalardan geri adım atıyor ama Cumhuriyetçi valiler bu konuda daha atılgan.

Cumhuriyetçi Massachusetts Valisi Charlie Baker restoranlarda artık kapasite kısıtlamasının olmayacağını belirtti, konser salonları gibi kapalı alanlardaki etkinliklerinde yüzde 50 kapasite ile yapılabileceğini açıkladı.