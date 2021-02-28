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Uyarılara Rağmen Valiler Kısıtlamaları Azaltıyor

28.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Uyarılara Rağmen Valiler Kısıtlamaları Azaltıyor

Amerika’da Corona virüsünün çeşitleri nedeniyle salgının yeniden etkisini arttırabileceği uyarıları yapılırken ülke genelinde bazı eyalet valisi kısıtlamalarda yumuşamaya gidiyor

Amerika’da Corona virüsünün çeşitleri nedeniyle salgının yeniden etkisini arttırabileceği uyarıları yapılırken ülke genelinde birçok eyalet valisi kısıtlamaları azaltıyor

Özellikle bazı eyaletlerde bu yönde atılan adımlar oldukça riskli. Vaka sayıları ve hastaneye sevkler azalsa da bu alandaki sayılar hala çok yüksek seviyede.

Virüsün daha bulaşıcı çeşitlerinin de Amerika’da artık görülüyor olması riski arttıran bir başka etken. Aşı çalışmaları hızlansa da hala istenilen seviyede değil.

Başkan Joe Biden başta olmak üzere yetkililer şu sıralarda kısıtlamalarda bir yumuşamaya gidilmemesi yönünde çağrılar yaptılar.

Beyaz Saray valilerle bu konuda karşı karşıya gelmek istemiyor ancak Beyaz Saray’da salgınla mücadelede üst düzey danışman Andy Slavitt kendi tavsiyeleriyle bazı eyaletlerin kısıtlamaları azaltmasının uyuşmadığını belirtiyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat valiler kısıtlamalardan geri adım atıyor ama Cumhuriyetçi valiler bu konuda daha atılgan.

Cumhuriyetçi Massachusetts Valisi Charlie Baker restoranlarda artık kapasite kısıtlamasının olmayacağını belirtti, konser salonları gibi kapalı alanlardaki etkinliklerinde yüzde 50 kapasite ile yapılabileceğini açıkladı.

Iowa ve Montana’daki Cumhuriyetçi valiler eyalet genelindeki maske takma zorunluluğunu bu ay başında kaldırmıştı.

Texas Valisi Greg Abbott da eyalet genelinde maske takma zorunluluğu dahil bütün kısıtlamaları kaldırmayı düşündüğünü belirtmişti.

New Orleans’ta da kapalı alanlarda 75 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.

Daha ılımlı adım olarak Kuzey Carolina’nın Demokrat Valisi Roy Cooper barların yüzde 30, restoranların yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına izin verdi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci ise kısıtlamaları yumuşatmanın zamanından önce gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Fauci, “Bitti demek gerçekten riskli”dedi.

Ocak ayından buy ana günlük vaka sayıları 250 bin rakamından önemli oranda azalsa da yine de 70 binlerde ve bu sayının da yükselme riski bulunuyor.

Amerika’da 75 yaş üzeri insanların yaklaşık yüzde 60’ı en azından ilk doz aşıyı oldu. 65’ten büyük olanlarında yaklaşık yüzde 50’si ilk doz aşılarını oldu. Ama bu rakamlar yüksek risk grubundakilerin önemli bir bölümünün hala tam aşılarını olmadığını gösteriyor.

Başkan Biden da J&J aşısının İlaç ve Gıda Dairesi FDA tarafından onaylanmasının ardından Amerikalılar’a önlemlerinize devam edin mesajı vermişti. Biden, “Ellerinizi yıkayın, sosyal mesafenize dikkat edin ve maskenizi takın” demişti.

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