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  4. Uyarıları dikkate almayan yaşlılar pazarlara akın etti

Uyarıları dikkate almayan yaşlılar pazarlara akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde semt pazarında 65 yaş üstü esnafın da müşterilerin de tedbir almadıkları gözlenirken, 65 yaş üstü gösteren esnaf ise yaşlarını söylemekten çekiniyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olmasına rağmen Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde Salı günleri kurulan semt pazarında bu uyarılara çok da önem verilmediği gözlendi. Yaşı 65 üzeri gösteren bir esnaf yaşını gizleyerek, “Ben daha 15 yaşındayım, korona ne ki abartmayın herkes kendini korusun yeter” şeklinde konuştu. Yan tezgahtaki esnaf ise eldiven ve maske ile tedbir aldıklarını, 65 yaş üstü vatandaşların ise pazara gelmediğini söylediler.
Bir başka esnaf ise, “Belki 65 yaş üstü gösteriyorum ama ben çok sefalet ve çile çektim ama yaşım 57. Pazarda 65 yaş kuralına pek uyulmuyor" dedi.

62 yaşındaki bir başka vatandaş ise, “Ben daha 65’e ulaşmadım 62’deyim sınırdayım daha” şeklinde konuşarak tebessüm etti.

(İHA)

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hatay koronavirüs Pazar

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