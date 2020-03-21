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Uyarıları dinlemeyip sokağa çıktı! 'Evine git' diyenlere bıçak çekip küfür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Tokat’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan risk grubundaki bir yaşlı habercilere hakaret ederek, çevrede tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekti.

Uyarıları dinlemeyip sokağa çıktı! 'Evine git' diyenlere bıçak çekip küfür etti

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs uyarıları kapsamında toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları istenirken, Tokat’ta risk grubundaki birçok vatandaş bu uyarıyı dikkate almadı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Haber çalışması yaparken basın mensuplarının işine sözle engel olmaya çalışan yaşlı adam kameralar kendisine döndüğünde hakaretler ve küfürler etmeye başladı.

Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen yaşlı adamla bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Etrafa küfürler savurmaya devam eden yaşlı adam kendisine müdahale etmeye çalışan kişiye bıçak çekti.

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Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmin O.D (75) olduğu öğrenilen şahsa polis ekipleri tarafından bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.

(İHA)


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Tokat koronavirüs

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