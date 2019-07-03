Uyarılmasaydı parasından oluyordu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşlı bir kadın yolcu tarafından poşet dolusu bozuk parası çalınan dolmuş şoförü, yolcuların uyarısı sonrası parasını kadının çantasından geri aldı. Meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçede bulunan kırmızı hat dolmuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa Sanayi Durağı’ndan aldığı yolculardan biri şoförün hemen arkasına oturdu. Bu sırada arkadan diğer yolcuların para uzatmasıyla hemen arkasında bulunan yaşlı kadın, şoför Mustafa Işık’ın bir anlık dalgınlığıyla önünde bulunan poşet dolusu bozuk parayı çantasına attı. Arkadaki diğer yolcunun uyarmasıyla durumu fark eden şoför Mustafa Işık, yaşlı kadını ikaz etti. Bu sırada aracı durduran Işık, yaşlı kadının çantasından çıkardığı poşet dolusu parasını geri aldı.

Olay anını anlatan Işık, "Fatsa Sanayi Durağı’nda teyzeyle beraber üç yolcu aldım. Teyze hemen benim arkama oturdu. Ben de o gün yeni zam fiyatları geldikten sonra poşetle bozuk para alıp vites kolunun hemen yanına koydum. O sırada arkadan bir kişi bana 100 lira verdi. Tam da ben o parayı bozarken yine arkadan 20 lira daha para geldi. Önce 20 lirayı vitesin yanına bıraktım. O sırada 100 lira para üstünü toparlıyordum. Arkamdaki teyze vites kolunun yanına bıraktığım 20 lirayı bana eliyle alarak uzatıyor. 100 lira para üstünü verdikten sonra arkadan gelen diğer yolcunun verdiği 20 liranın orada olmadığını gördüm. Yerde de iki poşet içerisinde bozuk paralarım vardı ve poşetin birinin olmadığı fark ettim. Hemen bir süre sonra arkadan bir bayan beni ’paranızı yaşlı teyze aldı’ diyerek uyardı. Sonra teyzeye burada para vardı ama şimdi yok diye üstelediğimde çantasından poşetle paramı geri çıkardı. 70 yaşlarında olduğu için ben de bağıramadım kendisine. O olaydan sonra beni uyaran bayan isterseniz şikayetçi olun ben de şahitlik ederim, dedi. Poşette yaklaşık 100 lira bozuk param vardı" dedi.

Olayın ardından diğer şoför arkadaşlarını ve yolcuları uyaran Işık, "Dolmuşlarda bu gibi durumlarda herkesin dikkat etmesini istiyorum. Zaten akşama kadar direksiyon başında gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



