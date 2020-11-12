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Uyarıya rağmen devam edince ceza yemekten kurtulamadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ek genelge doğrultusunda hareket geçen ekipler, vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve duraklarda sigara denetimine başladı. Ekipler, uyarmalarına rağmen sigarayı bırakmayan kişiye ceza kesti.

Uyarıya rağmen devam edince ceza yemekten kurtulamadı!

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekiplerince kentin en işlek bölgelerinden olan Ofis Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundu. Bazı şahıslar uyarıları dikkate almayıp zabıta ekiplerinin ikazlarına karşı ceza kesilmesinde ısrarcı olunca, ekipler sigara içen ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan şahsa cezai işlem uyguladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

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KONTROLLER DEVAM EDECEK

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Sosyal mesafe, temizlik ve maske kontrollerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İçişleri Bakanlığımızın bugün itibariyle hayata geçirdiği ek genelge ile birlikte solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesi adına, sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerimiz solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için sürdükleri denetimlerde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği uyarısında da bulunmaktadırlar" dedi.

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(İHA)

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