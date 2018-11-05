Uyarıyı paketle birlikte sigaraya da yazacaklar

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sigara paketlerindeki yazılı ve görsel sağlık uyarılarını ilk uygulayan ülkeler arasında yer alan Kanada'da, etkiyi artırmak amacıyla her bir sigaranın üzerinde "Sigara kansere yol açar" yazısı yer alması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmanın kalp ve solunum hastalıkları ile akciğer ve diğer kanserlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Dünyada her yıl 7 milyon, Türkiye'de ise 120 bin kişinin sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Bilir, "Geçen yüzyıl boyunca dünya genelinde 250 milyon kişi sigaranın yol açtığı hastalıklara bağlı yaşamını yitirdi." dedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde tütün kullanımının ve tütün dumanına maruziyetin azaltılabilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için çeşitli çalışmalar yapıldığını, yasal düzenlemelerle birlikte önemli uygulamaların hayata geçirildiğini anımsatan Bilir, sigara paketlerinde "tek tip" diye isimlendirilen ve kamuoyunda "düz paket" ya da "kara paket" olarak bilinen düzenlemelerin hayata geçirildiğini, açık alanlarda tütün ürünleri kullanımına ilişkin önemli yasaklar getirildiğini belirtti.