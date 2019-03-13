HABER

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, iki uydu alıcısı içerisinde bin 925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, iki uydu alıcısı içerisinde bin 925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uydu alıcılarının içini boşaltıp hap yerleştiren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla Mersin’e uyuşturucu hap gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uydu alıcıları içerisine gizlenmiş uyuşturucu hapın kargoya verildiğini ve Mersin’e geldiğini belirleyen ekipler, pusu kurarak paketi alacak kişileri bekledi. Bir süre sonra kargoyu alan 2 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, paketi de ele geçirdi. Paket içindeki iki uydu alıcısının içerisine gizlenmiş bin 925 adet ecstacy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Böyle dolandırıcılık görülmediBöyle dolandırıcılık görülmedi
Musluk hırsızları tutuklandıMusluk hırsızları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.