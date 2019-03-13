Uydu alıcılarından çıkan uyuşturucu polisi bile şaşkına çevirdi

Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, iki uydu alıcısı içerisinde bin 925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uydu alıcılarının içini boşaltıp hap yerleştiren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla Mersin’e uyuşturucu hap gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uydu alıcıları içerisine gizlenmiş uyuşturucu hapın kargoya verildiğini ve Mersin’e geldiğini belirleyen ekipler, pusu kurarak paketi alacak kişileri bekledi. Bir süre sonra kargoyu alan 2 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, paketi de ele geçirdi. Paket içindeki iki uydu alıcısının içerisine gizlenmiş bin 925 adet ecstacy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



