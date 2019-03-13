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Uydu alıcılarından uyuşturucu haplar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 2 uydu alıcısının içine gizlenen, 1925 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 2 uydu alıcısının içine gizlenen, 1925 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kente uyuşturucu hap gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo firması aracılığıyla gelen ve 2 kişi tarafından teslim alınan kutuya el koydu. Kutudaki 2 uydu alıcısının içini açan ekipler, 1925 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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