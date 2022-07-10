HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türksat uydu ayarlama (anten ayarları): Türksat 4A uydu ekleme ve kanal ayarlama nasıl yapılır?

Türksat uydu ayarlama (anten ayarları): Türksat 4A uydu ekleme ve kanal ayarlama nasıl yapılır?

10.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen ise bir kanal silindiği uydu alıcısındaki kanal listesinden silindiği ya da frekans değiştirdiği için uydu kurulumu ya da uydu kanal arama yapmak durumunda kalabiliyoruz. Sinyal yok hatası ile izlemek istediğimiz kanalında çekmediğini fark ettiğimizde, uydu ayarlama ile Türksat 4A kanal kurulumu yapılması gerekiyor. Türksat uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

Türksat uydu ayarlama (anten ayarları): Türksat 4A uydu ekleme ve kanal ayarlama nasıl yapılır?

Yeni bir televizyon aldığımızda, bir kanal “Sinyal Yok” uyarısı verdiğinde, bir kanalın frekansları değiştiğinde; uydu frekans ayarları ile uğraşmamız gerekebiliyor. Uydu ayarlama ya da diğer bir deyişlke uydu frekans ayarlama ise kimilerine göz korkutucu gelebiliyor. Oysa uydu kurulumu adım adım yapıldığında oldukça kolay. Bir uzmana danışmadan, dışarıdan çağırdığınız birine ekstra ücret ödemeden evde tek başınıza halledebilirsiniz.

Türksat Anten Ayarları

Türksat anten ayarları yapılırken uyduda yayın sinyali var mı buna dikkat edilmelidir. Eğer varsa, bu sinyalin seviyesi kontrol edilmelidir. Sinyal seviyesinin zayıf olmaması önemlidir.

Televizyon kumandasının “info” tuşuna basarak yayın sinyalinin seviyesini görmek mümkündür.

  • Halihazırda belirtilmiş olan doğrultulardan birinde yapılan hareketle o doğrultudaki en yüksek sinyal seviyesi bulunur. Böylece anten için o doğrultudaki en doğru nokta tespit edilir.
  • Bu işlem aynı şekilde diğer doğrultu için de yapılır.

Böylelikle Türksat anten ayarları uyduya göre yapılmış olur.

Türksat otomatik kanal arama frekansı nedir? Türksat otomatik kanal güncelleme nasıl yapılır?Türksat otomatik kanal arama frekansı nedir? Türksat otomatik kanal güncelleme nasıl yapılır?

Türksat Kanal Kurulumu

Türksat 5A ile birlikte artık her TV seyircisi de yavaş yavaş Türksat 5A uydu ekleme işlemlerine başladı.

Türksat kanal kurulumu yapabilmeniz için aşağıdaki işlemleri adım adım takip etmeniz gerekmektedir:

  • Uydu alıcınızı açın.
  • Ayarlar ya da Kurulum seçeneğini bulun.
  • Tek Kanal Arama kısmına girin.
  • Uydu kısmında Türksat 42E be Türksat Ankara Parametrelerini eksiksiz bir şekilde girin.
  • Network Search/ Şebeke Arama seçeneğini açık hale getirin.
  • Bu işlem sonucunda otomatik olarak TV kanal arama işlemi gerçekleşecek ve tüm mevcut kanallar uydu alıcınıza eklenecektir.
  • Ancak otomatik ekleme sırasında herhangi bir kanalın eklenmesi konusunda sorun yaşanırsa manuel olarak eklemeniz gerekebilir.
Türksat anten ayarları nasıl yapılır? Türksat anten ayarı kaç derece, LNB frekansı ne olmalı?Türksat anten ayarları nasıl yapılır? Türksat anten ayarı kaç derece, LNB frekansı ne olmalı?

Uydu Kanal Arama

TV kanal arama, evinde televizyonu olan herkesin yapabileceği bir işlemdir ve sanıldığından daha kolaydır.

Günümüz televizyonları oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip oldukları için aslında TV kanal arama işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca televizyonlar, otomatik aramanın yanı sıra bunun manuel olarak yapılmasına da olanak tanır. Tabii ki bu konuda televizyonunuzun markası ve modeli önem teşkil eder.

Televizyonuzda özellik var ise ve manuel olarak uydu kanal arama işlemini gerçekleştirmek istiyor iseniz takip edilmesi gereken işlemler şu şekildedir:

  • Kumandanızdan “Menü” tuşuna tıklayın.
  • Karşınıza çıkan ekrandan kanallar ile ilgili olanı seçin. (Kanal, Kanal Ayarları vb.)
  • Bu seçeneğe tıkladığınız zaman “Kanal Arama” direkt ekranda belirecektir.
  • Buradan kolayca istediğiniz kanalı arayıp bulabilirsiniz.

Televizyonlar TV kanal arama ve Türksat kanal ayarlama işlemlerini otomatik gerçekleştirdiği için aslında TV kullanıcılarına vakit kazandırmış olur.

Bu işlemi televizyonun gerçekleştirmesini sağlamak için yapmanız gerekenler adım adım şunlardır:

  • Kumandanızın “Menü” tuşuna tıklayın.
  • Karşınıza çıkan sekmeden kanallar ile ilgili başlığı bulun. (Kanal, Kanal Ayarları vb.)
  • “Kanal Arama” kısmından televizyonunuzun sunduğu otomatik arama/ayarlama seçeneğini seçin.
  • İşlemi onayladığınız an televizyonunuz otomatik TV kanal arama işlemlerine başlayacaktır.

Bu işlemin vakit kazandırıyor olmasının nedeni ise televizyonunuzun kanalları direkt olarak uydu frekanslarından alması. Otomatik TV kanal arama sayesinde tüm kanallar televizyonunuza düzgün bir şekilde sıralanarak yerleştirilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"Elon Musk'a üstü kapalı mesaj: "Mahkemede görüşürüz"
İşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler dolduİşte Kurban Bayramı'nda ilk günün bilançosu! Hastaneler doldu
Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı Metroda siyahi aileye ırkçı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.