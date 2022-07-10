Türksat uydu ayarlama (anten ayarları): Türksat 4A uydu ekleme ve kanal ayarlama nasıl yapılır?

Yeni bir televizyon aldığımızda, bir kanal “Sinyal Yok” uyarısı verdiğinde, bir kanalın frekansları değiştiğinde; uydu frekans ayarları ile uğraşmamız gerekebiliyor. Uydu ayarlama ya da diğer bir deyişlke uydu frekans ayarlama ise kimilerine göz korkutucu gelebiliyor. Oysa uydu kurulumu adım adım yapıldığında oldukça kolay. Bir uzmana danışmadan, dışarıdan çağırdığınız birine ekstra ücret ödemeden evde tek başınıza halledebilirsiniz.

Türksat Anten Ayarları

Türksat anten ayarları yapılırken uyduda yayın sinyali var mı buna dikkat edilmelidir. Eğer varsa, bu sinyalin seviyesi kontrol edilmelidir. Sinyal seviyesinin zayıf olmaması önemlidir.

Televizyon kumandasının “info” tuşuna basarak yayın sinyalinin seviyesini görmek mümkündür.

Halihazırda belirtilmiş olan doğrultulardan birinde yapılan hareketle o doğrultudaki en yüksek sinyal seviyesi bulunur. Böylece anten için o doğrultudaki en doğru nokta tespit edilir.

Bu işlem aynı şekilde diğer doğrultu için de yapılır.

Böylelikle Türksat anten ayarları uyduya göre yapılmış olur.

Türksat Kanal Kurulumu

Türksat 5A ile birlikte artık her TV seyircisi de yavaş yavaş Türksat 5A uydu ekleme işlemlerine başladı.

Türksat kanal kurulumu yapabilmeniz için aşağıdaki işlemleri adım adım takip etmeniz gerekmektedir:

Uydu alıcınızı açın.

Ayarlar ya da Kurulum seçeneğini bulun.

Tek Kanal Arama kısmına girin.

Uydu kısmında Türksat 42E be Türksat Ankara Parametrelerini eksiksiz bir şekilde girin.

Network Search/ Şebeke Arama seçeneğini açık hale getirin.

Bu işlem sonucunda otomatik olarak TV kanal arama işlemi gerçekleşecek ve tüm mevcut kanallar uydu alıcınıza eklenecektir.

Ancak otomatik ekleme sırasında herhangi bir kanalın eklenmesi konusunda sorun yaşanırsa manuel olarak eklemeniz gerekebilir.

Uydu Kanal Arama

TV kanal arama, evinde televizyonu olan herkesin yapabileceği bir işlemdir ve sanıldığından daha kolaydır.

Günümüz televizyonları oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip oldukları için aslında TV kanal arama işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca televizyonlar, otomatik aramanın yanı sıra bunun manuel olarak yapılmasına da olanak tanır. Tabii ki bu konuda televizyonunuzun markası ve modeli önem teşkil eder.

Televizyonuzda özellik var ise ve manuel olarak uydu kanal arama işlemini gerçekleştirmek istiyor iseniz takip edilmesi gereken işlemler şu şekildedir:

Kumandanızdan “Menü” tuşuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandan kanallar ile ilgili olanı seçin. (Kanal, Kanal Ayarları vb.)

Bu seçeneğe tıkladığınız zaman “Kanal Arama” direkt ekranda belirecektir.

Buradan kolayca istediğiniz kanalı arayıp bulabilirsiniz.

Televizyonlar TV kanal arama ve Türksat kanal ayarlama işlemlerini otomatik gerçekleştirdiği için aslında TV kullanıcılarına vakit kazandırmış olur.

Bu işlemi televizyonun gerçekleştirmesini sağlamak için yapmanız gerekenler adım adım şunlardır:

Kumandanızın “Menü” tuşuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sekmeden kanallar ile ilgili başlığı bulun. (Kanal, Kanal Ayarları vb.)

“Kanal Arama” kısmından televizyonunuzun sunduğu otomatik arama/ayarlama seçeneğini seçin.

İşlemi onayladığınız an televizyonunuz otomatik TV kanal arama işlemlerine başlayacaktır.

Bu işlemin vakit kazandırıyor olmasının nedeni ise televizyonunuzun kanalları direkt olarak uydu frekanslarından alması. Otomatik TV kanal arama sayesinde tüm kanallar televizyonunuza düzgün bir şekilde sıralanarak yerleştirilir.



