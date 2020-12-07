Uydu fırlatacak drone Elon Musk’a rakip mi olacak?

ABD’de bir firma şimdi uydu fırlatacak drone geliştirerek dünya yörüngesini trilyarlarca uyduyla doldurmanın önünü açtı.

25 ton ağırlığındaki, jet motorlu drone, Ravn X ismini taşıyor. 18 metre kanat açıklığına sahip olan drone şimdiye kadar yapılmış en ağır insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor.

Drone, alçak irtifa uydularını kanat altında taşıyarak atmosferin üst katmanlarında serbest bırakıp fırlatma yeteneğine sahip. Bu sistem, uzay turizmi yapacak olan Virgin Galactic’in uzay gemilerini ve uydularını uçak üzerinde fırlatma sistemine benziyor. Ancak fırlatmayı yapan uçak, insansız olarak hareket ediyor. Bu da maliyetleri düşüren ve uydu fırlatmayı çok daha ucuz ve risksiz hale getiren bir sistem.

Dolayısıyla, “pahalı” roketlerle uzaya uydu taşıyarak on binlerce uyduyla Starlilnk sistemini kurmaya çalışan Elon Musk’a rakip olarak artık çok daha düşük maliyetlerle, drone’dan uydu fırlatan şirketler ortaya çıkacak.

Ayrıca drone’un havalanmak için standart havalimanlarına da ihtiyacı bulunmuyor. Sadece 1.6 km uzunluğundaki bir pistten kalkış yapabilen drone için, düşük maliyetli bir iniş kalkıp pisti inşa etmek de mümkün olacak.

Drone hakkındaki tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

