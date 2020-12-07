HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uydu fırlatacak drone Elon Musk’a rakip mi olacak?

Uydu fırlatacak drone Elon Musk’a rakip mi olacak?

07.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uydu fırlatacak drone Elon Musk’a rakip mi olacak?

Drone’ların kullanım alanı giderek genişliyor. Türkiye cephede SİHA kullanarak dünyadaki tüm savaş doktorinini değiştirirken, ticari amaçlı drone uygulamaları da hızla gelişiyor.

ABD’de bir firma şimdi uydu fırlatacak drone geliştirerek dünya yörüngesini trilyarlarca uyduyla doldurmanın önünü açtı.
25 ton ağırlığındaki, jet motorlu drone, Ravn X ismini taşıyor. 18 metre kanat açıklığına sahip olan drone şimdiye kadar yapılmış en ağır insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor.

Drone, alçak irtifa uydularını kanat altında taşıyarak atmosferin üst katmanlarında serbest bırakıp fırlatma yeteneğine sahip. Bu sistem, uzay turizmi yapacak olan Virgin Galactic’in uzay gemilerini ve uydularını uçak üzerinde fırlatma sistemine benziyor. Ancak fırlatmayı yapan uçak, insansız olarak hareket ediyor. Bu da maliyetleri düşüren ve uydu fırlatmayı çok daha ucuz ve risksiz hale getiren bir sistem.

Dolayısıyla, “pahalı” roketlerle uzaya uydu taşıyarak on binlerce uyduyla Starlilnk sistemini kurmaya çalışan Elon Musk’a rakip olarak artık çok daha düşük maliyetlerle, drone’dan uydu fırlatan şirketler ortaya çıkacak.

Ayrıca drone’un havalanmak için standart havalimanlarına da ihtiyacı bulunmuyor. Sadece 1.6 km uzunluğundaki bir pistten kalkış yapabilen drone için, düşük maliyetli bir iniş kalkıp pisti inşa etmek de mümkün olacak.

Drone hakkındaki tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Elon Musk'ın çılgın projesinden yeni video!Elon Musk'ın çılgın projesinden yeni video!
MEB'ten sınav erteleme duyurusu!MEB'ten sınav erteleme duyurusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Xiaomi yeni Redmi modelinin çıkış tarihini belirledi

Xiaomi yeni Redmi modelinin çıkış tarihini belirledi

Elon Musk Las Vegas tünelinde Tesla otomobiller çalıştıracak

Elon Musk'ın çılgın projesinden yeni video!

Android uygulamaları eskisinden daha gelişmiş olacak

Android'e yeni özellikler geliyor!

Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.