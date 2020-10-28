Uydu fotoğrafları İran'ın Natanz nükleer tesisinde bir faaliyete işaret ediyor

Uydu fotoğrafları, İran'ın Natanz nükleer tesislerinde bir inşaat faaliyetine işaret ederken, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) bu durumudoğruladı ve Tahran'ın yeraltında yeni bir santrifüj montaj imalathanesi inşa etmekte olduğunu söyledi. Natanz'daki tesiste, geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen ve sabotaj olduğu bildirilen bir patlamada merkezi santrifüj montaj imalathanesi imha olmuştu. San Fransisco merkezli Planet Labs adlı gözlem kuruluşunun paylaştığı uydu görüntülerine göre İran, Ağustos ayından bu yana, Natanz uranyum zenginleştirme tesislerinin güneyinde, uzmanların, eskiden güvenlik personelinin atış talimi için kullandığını tahmin ettiği bir mevkiye doğru yeni bir yol inşa etti. Pazartesi günü alınan bir uydu görüntüsünde bu mevkide inşaat için kullanılan kazı araçlarına benzer ayrıntılar görülüyor. Middlebury Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme çalışmaları merkezinden uzmanlar bu görüntüleri, bölgede yeraltında kazı yapıldığı şeklinde yorumladılar.

Enstitü'nün İran'ın nükleer programı uzmanlarından Jeffrey Lewis "Bu yol dağlara gidiyor, dolayısıyla ya ileride inşa edilecek bir yapıya yol açmak için dağda tünel açıyor ya da yapıyı bizzat o dağın içine gömüyor olabilirler" diyor. İran ne diyor? İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği henüz bu fotoğraflarla ilgili sorulara yanıt vermedi. Ancak İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı Ali Ekber Salihi, geçen ay devlet televizyonunda, yüzeydeki tahrip olan tesisin yerini, "Natanz'ın çevresindeki dağların göbeğinde" bir yenisinin aldığını söylemişti. IAEA başkanı Rafael Grossi de müfettişlerinin, bölgedeki inşaat çalışmasından haberdar olduklarını söyledi. Grossi, 2015'te varılan nükleer anlaşmanın çökmesine rağmen hala İran'daki tesislere erişimi olan kurumun müfettişlerine, İran yetkilileri tarafından bu inşaat konusunda bilgi verildiğini kaydetti. "Bu da inşaata başladıkları ama henüz tamamlamadıkları anlamına geliyor. Bu uzun bir süreç" diye ekledi. 2015 yılında, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile İran arasında Tahran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlamak üzere varılan anlaşma ABD Başkanı Donald Trump'ın geri çekilmesi ve yaptırımlara dönmesi ile çökmüştü.