Uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaşıldı

Kosovalı Arnavutlara ait oldukları ve savaşta bu bölgeye nakledildikleri düşünülen iskelet kalıntılarının konumunun EULEX, Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişiler Komisyonu uzmanları tarafından 16 Kasım'da bulunduğu açıklandı.

EULEX'ten yapılan yazılı açıklamada, Kivezak bölgesinde 2015'ten beri kazı çalışmaları yapıldığı anımsatılırken, birkaç yıldır kullanılmayan taş ocağının 13 metre yüksekliğinde olduğu ve birkaç katmandan oluştuğu, bu nedenle de kalıntıların tam konumunun belirlenmesi sürecinin karmaşık olduğu kaydedildi.

EULEX'in geçen yıl, bu bölgenin 1999 yılına ait uydu görüntülerini aldığı ve konumun geçen şubat ayında tam olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, arama çalışmalarının da bu tarihte başladığı belirtildi.

"ÇALIŞMALARIN SÜRMESİ İÇİN MAHKEME KARARINA İHTİYAÇ VAR"

EULEX Mezar Açma Koordinatörü Krassimir Nikolov, bölgedeki çalışmaların henüz bitmediğini aktararak, "Çalışmaların sürmesi için mahkeme kararına ihtiyaç var. Bundan sonraki adım, mezar açma çalışmalarıyla devam edilmesi ve iskeletlerin bulunması olacak. Kalıntıların bulunmasının ardından otopsi yapılacak ve DNA testleri için kemik örnekleri alınacak." dedi.