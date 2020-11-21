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Uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaşıldı

21.11.2020 02:29 | Son Güncelleme:
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Uydu görüntüleriyle Kosova'daki savaştan kalma toplu mezara ulaşıldı

Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) uzmanları, eski uydu görüntüleriyle Sırbistan'ın Raşka şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında Kosova'daki savaştan (1998-1999) kalma toplu mezara ulaştı.

Kosovalı Arnavutlara ait oldukları ve savaşta bu bölgeye nakledildikleri düşünülen iskelet kalıntılarının konumunun EULEX, Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişiler Komisyonu uzmanları tarafından 16 Kasım'da bulunduğu açıklandı.

EULEX'ten yapılan yazılı açıklamada, Kivezak bölgesinde 2015'ten beri kazı çalışmaları yapıldığı anımsatılırken, birkaç yıldır kullanılmayan taş ocağının 13 metre yüksekliğinde olduğu ve birkaç katmandan oluştuğu, bu nedenle de kalıntıların tam konumunun belirlenmesi sürecinin karmaşık olduğu kaydedildi.

EULEX'in geçen yıl, bu bölgenin 1999 yılına ait uydu görüntülerini aldığı ve konumun geçen şubat ayında tam olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, arama çalışmalarının da bu tarihte başladığı belirtildi.

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"ÇALIŞMALARIN SÜRMESİ İÇİN MAHKEME KARARINA İHTİYAÇ VAR"

EULEX Mezar Açma Koordinatörü Krassimir Nikolov, bölgedeki çalışmaların henüz bitmediğini aktararak, "Çalışmaların sürmesi için mahkeme kararına ihtiyaç var. Bundan sonraki adım, mezar açma çalışmalarıyla devam edilmesi ve iskeletlerin bulunması olacak. Kalıntıların bulunmasının ardından otopsi yapılacak ve DNA testleri için kemik örnekleri alınacak." dedi.

Kosova'daki kayıp yakınlarının kan örneği verdiğini ve DNA eşleşmesi olduğu durumlarda teşhis sürecinin tamamlanacağını aktaran Nikolov, "Ardından aileler teşhisler hakkında bilgilendirilecek ve kayıp kişinin kalıntıları onlara teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

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Kivezak bölgesinde savaştan kalma iskelet kalıntılarının bulunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun, Kosova'da hala kayıp olan 1600'den fazla kişinin akıbetlerinin aydınlanmasına yönelik çabalar için de bir ödül olduğu vurgulandı.

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EULEX, Kosova'daki savaştan beri kayıp kişilerin bulunması için 169 mezar açma çalışması olmak üzere, toplam 662 operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, aralarında 317'si kayıplar listesinden olmak üzere 457 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldı.

Bu arada, Kivezak bölgesinde kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi ise paylaşılmadı. (AA)

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