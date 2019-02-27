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Uydu teknolojisinde yeni dönem

27.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Airbus ve OneWeb şirketlerinin özellikle kırsaldaki insanlara yüksek hızlı internet sağlamak için yürüttüğü projede bugün altı uydu fırlatılacak.

Uydu teknolojisinde yeni dönem

Bu girişim, uydu sanayisinde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor.ABD merkezli OneWeb ve Avrupalı ortağı Airbus tarafından üretilen altı uyduyu taşıyan bir roket bugün Fransız Guyanası'ndan fırlatılacak. Rus yapımı Soyuz roketinin uzaya gönderileceği fırlatma işlemi, yerel saatle 18.37'de (TSİ 28 Şubat 00.37'de) gerçekleşecek. Proje, özellikle kırsal kesimde yaşayan milyonlarca insana yüksek hızlı internet ulaştırmayı amaçlıyor.

Son yıllarda bilgisayar çipleri ve lazer teknolojisindeki atılımlar, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Kanada merkezli Telesat gibi şirketleri, uydu hizmetleri sanayisinde önemli aktörler hâline getirdi. Söz konusu şirketler, Dünya'ya geleneksel iletişim uydularına kıyasla daha yakın bir mesafede yörüngeye oturan daha küçük uydularla veri ağları oluşturuyor.

Hedef 2021'de 650 uydu

OneWeb ve Airbus da bugün ilk adımını atacakları proje sayesinde, daha yüksek irtifadaki sabit yörüngeli uydulardan faydalanan Hughes Network Systems şirketi gibi mevcut tedarikçilere kıyasla daha hızlı ve geniş bir alanda internet sağlamayı hedefliyorlar. OneWeb'e yatırım yapan şirketler arasında Hughes da bulunuyor. ABD merkezli şirket, OneWeb'in karadaki altyapısını geliştirmesinde yardımcı oluyor.

Aralarında Airbus, Coca Cola, Virgin Group ve SoftBank'ın da bulunduğu yatırımcılarından 2 milyar doları aşkın bir meblağ toplayan OneWeb, 2021 yılında yaklaşık 650 uydu aracılığıyla tüm dünyaya genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyor. Projeye yakın bir kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, OneWeb bu doğrultuda önümüzdeki Eylül'den itibaren her ay tek seferde 30 uydu birden gönderebilmeyi ve yıl sonunda 2021 hedefini yüzde 25 oranında gerçekleştirmeyi planlıyor.

rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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