Uydu verilerinden yer hareketlerini ve atmosferik değişimlerini izleyen analiz merkezi geliştirdiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde uydu verilerini toplayarak otomatik olarak işleyen, elde edilen sonuçları internet üzerinden afetmerkezi.beun.edu.tr/analiz-merkezi.html adresinde on-line servis eden GPS Ağı Değerlendirme ve Analiz Merkezi oluşturuldu.

Dr. Gökhan Gürbüz ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından tasarlanan Analiz Merkezi için 440 bin satırdan oluşan bir yazılım geliştirildi. Yazılım 40 çekirdekli bir iş istasyonu üzerinde çalışıyor. Analiz Merkezi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa işlettiği 146 adet uydu gözlem istasyonundan oluşan TUSAGA-Aktif sisteminden sağladığı verileri kullanarak günlük bazda yer kabuğu hareketlerini, yeryüzü gerinimlerini, Troposferdeki yoğuşabilir su buharı ve İyonosferdeki elektron içeriğini hesaplayarak grafik haritalar üzerinde servis ediyor.

Türkiye’de gerçekleşen sismik ve meteorolojik olayların daha iyi anlaşılması adına bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden araştırmacılar, TUSAGA-Aktif verilerini üniversitelere açan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü’ne bilimsel çalışmalara destek olmalarından dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.

Araştırmacılar Analiz Merkezi’ni konuya ilgi duyan kurum, kuruluş ve araştırmacılara tanıtmak ve onların önerilerini almak amacıyla 23 Mayıs 2018 tarihinde “TUSAGA-Aktif GPS Ağı Değerlendirme ve Analiz Merkezi Çalıştayı gerçekleştirecekler.

