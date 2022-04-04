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Uydudan Toplu Mezar Görüntüleri

04.04.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uydu teknolojileri şirketi Maxar, Ukrayna’nın Buça kentinde çekilen uydu fotoğrafında bir kilisenin bahçesinde toplu mezar görüldüğünü bildirdi

Uydudan Toplu Mezar Görüntüleri

Uydu teknolojileri şirketi Maxar, Ukrayna’nın Buça kentinde çekilen uydu fotoğrafında bir kilisenin bahçesinde toplu mezar görüldüğünü bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “31 Mart’ta çekilen görüntüde, kilisenin güney batısındaki alanda yaklaşık 14 metre uzunluğunda bir mezar alanı görülüyor” denildi.

Uydu görüntüleri çeken ve dağıtan Maxar şirketi, “St Andrew ve Pyervozvannoho All Saints kiliselerindeki toplu mezar çalışmalarının ilk işaretlerinin ise 10 Mart’ta görüldüğünü” belirtti.

Rus güçlerinin çekilmesiyle görüntülenen Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 37 kilometre kuzey batısındaki Buça kentinin sokaklarında çok sayıda cesede rastlanmıştı.

Ukrayna, Kiev yakınlarındaki şehirlerde 400’den fazla sivilin cesedinin bulunduğunu açıklarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Rusya’yı soykırımla suçlamıştı.

Rusya suçlamaları reddederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) “Ukraynalı radikallerin provokasyonu” iddiasıyla toplantıya çağırmıştı.

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Rusya Ukrayna
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