Uydumuz hayatta! Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"dan başarıyla sinyal alındı

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna başladı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydu, yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

BAŞARIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

Uydumuz Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta!!!



Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve @BilgeDemirkoz hocamıza çok teşekkür ederiz! @THKUniversitesi @OYAKMetalurji @beunedutr pic.twitter.com/FPOUIhOmXX — Grizu-263 Uzay Takımı (@grizu263) January 13, 2022

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.

Gurur! Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A! https://t.co/kkmyg6Xz4f — çağla aytaç dursun (@caglala) January 13, 2022

GRİZU-263A NE KADAR GÖREV YAPACAK?

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin ilk cep uydusu olarak uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusu projesinde emeği geçenlere sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından teşekkür etti.

2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.



Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2swUqWCokM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı paylaşımında, “2019 Teknofest yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(AA, İHA)

