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Uydumuz hayatta! Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"dan başarıyla sinyal alındı

14.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"dan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi. Yaşamını yitiren madencilerin isimlerini taşıyan Grizu-263A, dün ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna başladı.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydu, yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

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BAŞARIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.

GRİZU-263A NE KADAR GÖREV YAPACAK?

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin ilk cep uydusu olarak uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusu projesinde emeği geçenlere sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı paylaşımında, “2019 Teknofest yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

(AA, İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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