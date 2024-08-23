HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Üye ol, görevleri tamamladıkça para kazan' Akılalmaz yöntem! 335 bin 169 TL... Ekipler harekete geçti

'Üye ol, görevleri tamamladıkça para kazan' Akılalmaz yöntem! 335 bin 169 TL... Ekipler harekete geçti

23.08.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber polisi Mersin merkezli 5 ilde internet üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edeceği vaadiyle 335 bin 169 lira dolandırdığı öne sürülen 7 şüpheliyi yakaladı.

'Üye ol, görevleri tamamladıkça para kazan' Akılalmaz yöntem! 335 bin 169 TL... Ekipler harekete geçti

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye görevi yaparken 7 şüphelinin internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit etti.

iStock-1426809189

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespit üzerine polis Mersin merkezli Kayseri, İstanbul, Ankara, Kayseri ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yaptı.

AW272788_01

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyaller ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

AW272788_02

Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

AW272788_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

2,5 milyon liralık kirayı güç gösterisine çevirdiler

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Küçük çocuk böyle bulundu

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Küçük çocuk böyle bulundu

Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu

Polise 'Dilan Polat' isyanı: "Onu niye bıraktılar abi? Dünyayı yediler"

Polise 'Dilan Polat' isyanı: "Onu niye bıraktılar abi? Dünyayı yediler"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.