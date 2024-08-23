'Üye ol, görevleri tamamladıkça para kazan' Akılalmaz yöntem! 335 bin 169 TL... Ekipler harekete geçti

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye görevi yaparken 7 şüphelinin internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit etti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespit üzerine polis Mersin merkezli Kayseri, İstanbul, Ankara, Kayseri ve Antalya’da eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyaller ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır