Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48’i Afganistan, 37’si Pakistan, 9’u Sri Lanka, 3’ü Gana, 2’si Mali, 1’i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı.

