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Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor.

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48’i Afganistan, 37’si Pakistan, 9’u Sri Lanka, 3’ü Gana, 2’si Mali, 1’i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı.

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